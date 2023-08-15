新华社北京8月15日电（记者刘开雄）国家外汇管理局15日发布数据显示，7月份，银行结汇12008亿元人民币，售汇13070亿元人民币。

“7月份我国外汇市场运行保持理性有序。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，7月份，国内基本面预期改善，人民币对美元汇率企稳回升。在此情况下，市场“逢低购汇”有所增多，属于正常的理性交易，再加上对外分红派息进入季节性高峰，使得当月银行结售汇呈现小幅逆差。

王春英表示，我国当前主要渠道跨境资金流动总体稳健，货物贸易仍是跨境资金流入的基础性来源。7月份，货物贸易项下跨境资金净流入规模维持较高水平，高于上半年月均值。同时，外商来华直接投资跨境资金净流入回升，7月份净流入规模为近一年来次高值；来华证券投资跨境资金保持净流入，外资总体净买入境内股票和债券。

“展望未来，随着政策组合拳效果不断显现，我国经济将持续恢复向好。”王春英说，我国国际收支结构更加稳健，市场参与者理性程度持续提升，宏观审慎调节工具不断完善，外汇市场稳健运行的基础依然坚实。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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