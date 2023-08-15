人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

外汇局：7月份我国外汇市场运行保持理性有序

2023年08月15日23:51 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月15日电（记者刘开雄）国家外汇管理局15日发布数据显示，7月份，银行结汇12008亿元人民币，售汇13070亿元人民币。

“7月份我国外汇市场运行保持理性有序。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，7月份，国内基本面预期改善，人民币对美元汇率企稳回升。在此情况下，市场“逢低购汇”有所增多，属于正常的理性交易，再加上对外分红派息进入季节性高峰，使得当月银行结售汇呈现小幅逆差。

王春英表示，我国当前主要渠道跨境资金流动总体稳健，货物贸易仍是跨境资金流入的基础性来源。7月份，货物贸易项下跨境资金净流入规模维持较高水平，高于上半年月均值。同时，外商来华直接投资跨境资金净流入回升，7月份净流入规模为近一年来次高值；来华证券投资跨境资金保持净流入，外资总体净买入境内股票和债券。

“展望未来，随着政策组合拳效果不断显现，我国经济将持续恢复向好。”王春英说，我国国际收支结构更加稳健，市场参与者理性程度持续提升，宏观审慎调节工具不断完善，外汇市场稳健运行的基础依然坚实。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为全球生态保护与治理提供中国方案 我国首部生态保护红线蓝皮书正式发布
　　人民网北京8月15日电 （欧阳易佳）今日，在首个全国生态日主场活动现场，中国国土勘测规划院组织编撰的《中国生态保护红线蓝皮书（2023年）》（以下简称《蓝皮书》）发布。这是我国首部生态保护红线蓝皮书，系统总结了全面完成生态保护红线划定的历程、方法、成果和实践案例，提出了加强生态保护红线监管、完善生态保护红线制度的思路和建议。…
国家林草局发布美丽中国建设最新成果
　　人民网北京8月15日电 （欧阳易佳）在今日举办的首个全国生态日主场活动上，国家林草局发布美丽中国建设最新成果，成果显示，我国生态系统质量持续改善，防沙治沙走在世界前列，国家公园建设取得标志性成果，生态保护制度更加健全，生态美百姓富扎实推进。 为全球贡献约1/4的新增绿化面积 通过不断加强生态保护修复，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部