原标题：人民日报和老挝媒体共建“一带一路”联合采访在万象启动

人民网万象6月6日电 （记者杜明明、赵晨、许峥）人民日报和老挝媒体共建“一带一路”联合采访启动仪式6日在老挝首都万象举行，这是中老两国央媒首次进行共建“一带一路”专题联合采访。

人民日报和老挝媒体共建“一带一路”联合采访启动仪式6日在老挝首都万象举行。人民网记者 赵晨摄

老挝人民革命党中央宣传部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎，老挝新闻文化旅游部副部长颇西·乔玛尼冯，老挝记者协会主席沙万坤·拉沙蒙，中国驻老挝大使馆及有关机构代表，人民日报和老挝《人民报》、《万象时报》、老挝国家通讯社、老挝国家电视台等两国媒体记者出席启动仪式。

万赛·塔汶炎在启动仪式上致辞表示，共建“一带一路”为世界上很多国家创造了巨大发展机遇，不仅加强了中国同共建国的合作关系，促进各国走和平合作、共同发展的道路，也助力构建人类命运共同体。在共建“一带一路”框架下，老中两国共同推动基础设施建设，老中铁路和万象—万荣高速公路建成通车，使老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，不仅为老挝人民创造了大量就业机会，也促进了区域经济发展。老挝《人民报》将一如既往充分报道共建“一带一路”及其取得的成就。

图为人民日报和老挝媒体记者在万象南站集装箱堆场联合采访。人民网记者 杜明明摄

启动仪式结束后，人民日报和老挝媒体记者对中老铁路、万象赛色塔综合开发区等中老共建“一带一路”重点项目进行专题采访，共同讲述中老互利合作惠及人民的美好故事。

图为人民日报和老挝媒体记者在万象赛色塔综合开发区联合采访。人民网记者 许峥摄

今年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年。在中老两国领导人的战略擘画下，双方不断深化合作，推动中老命运共同体建设取得丰硕成果，形成了政治上互尊互信、经济上互惠互利、人文上相知相亲的良好局面。中老铁路、万象赛色塔综合开发区等成为两国高质量共建“一带一路”的标志性项目。

(责编：郝帅、吕骞)

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