原标题：老挝记者协会主席：“一带一路”倡议促进了地区和大洲之间的合作发展与互利共赢

老挝记者协会主席沙万坤·拉沙蒙在6日举行的人民日报社和老挝媒体共建“一带一路”联合采访启动仪式上致辞。人民网记者 许峥摄

人民网万象6月6日电 （记者杜明明）老挝记者协会主席沙万坤·拉沙蒙在6日举行的人民日报社和老挝媒体共建“一带一路”联合采访启动仪式上指出，习近平主席在2013年提出的“一带一路”倡议促进了地区和大洲之间的合作发展与互利共赢。

沙万坤说，“一带一路”倡议根据延续2000多年历史的古丝绸之路提出。“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神代代相传，给相关国家和人民带来了幸福和发展。

沙万坤强调，进入发展与合作的21世纪后，特别是在目前世界经济复苏缓慢、地区和世界形势复杂的情况下，更需要坚持古丝绸之路的精神和思想来服务全人类，“因此，习近平主席在2013年提出的‘一带一路’倡议促进了地区和大洲之间的合作发展与互利共赢”。

中老铁路于2016年12月全面开工，2021年12月正式开通。沙万坤称，铁路完成后，老中人员往来及商品贸易日益紧密，为两国的经贸、投资、能源、工业、农业和旅游业提供了更便利的环境，“老挝的基础建设获得了实实在在的发展，使老挝与周边国家、地区和国际的联系更紧密”。

沙万坤介绍，为促进贸易和投资，老中两国还共同打造了“老中经济走廊”；老挝相关部门还参与了多项“一带一路”合作机制，如：数字丝绸之路，能源领域、旅游领域、绿色发展、卫生领域等。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经