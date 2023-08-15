原标题：开行2个月 磨憨边检站已验放2.5万人次中老铁路出入境旅客

人民网北京6月13日电 （记者杜明明）记者从磨憨出入境边防检查站获悉，截至6月13日，中老铁路国际旅客列车开行满两个月，磨憨边检站已验放超39个国家和地区，2.5万人次出入境旅客。

6月13日，中老铁路“复兴号”国际旅客列车驶入磨憨站。李扬 摄

当前，中老铁路国际旅客列车日均对开出境、入境列车各1列次，出入境旅客流量呈现出日渐上涨趋势。经济、便捷、舒适的出行方式成为了许多跨境旅游、学习、经商和交流的旅客第一选择。

自4月13日首班中老国际旅客列车开行以来，铁路部门累计开行跨境动车122列，磨憨边检站共验放来自6个大洲的39个国家和地区，共计25908名出入境旅客，其中出境11752人次、入境14156人次；验放出入境旅游团40个821人次。

6月13日，来自美国的德拉古（Dragoo）夫妇将首次乘坐中老铁路国际旅客列车从中国出境。李扬 摄

来自美国的德拉古（Dragoo）夫妇经常到中国参观旅游。他们首次乘坐中老铁路国际客运列出境时相当激动：“我们非常开心可以乘坐中老铁路国际旅客列车出行，很舒适很方便。我们可以乘坐列车去云南的很多地方，还可以乘列车去老挝，这真的很棒。”

“中老铁路国际旅客列车开行后，中国对外开放力度越来越大，我们老挝很多企业都愿意到中国来做生意，我和朋友这次准备到中国考察龙眼的市场产业行情，希望未来我们老挝的龙眼也能赶上中老铁路的快车道，销往中国各地市场。”老挝入境经商旅客普弥·西塞翁（Phoumy Sisaivong）说。

6月13日，乘坐中老铁路国际旅客列车的旅客在磨憨边检大厅排队候检。李扬 摄

自中老铁路国际客运列车开通以来，磨憨边检站针对入境旅游团数量人数不断增加的实际问题，进一步健全完善与铁路部门和旅游企业的合作机制，采取“提前发放《外国人入境卡》+预录预检+专用通道”三项服务举措，旅游团在边检旅检现场等待时间减少至少50%以上；同时在执勤现场增加流动引导警力、增设旅客分流疏导通道，采取分批分流的方式有效引导旅客候检，极大缩短了旅客排队候检时间，确保了口岸现场安全便捷、高效顺畅。

(责编：郝帅、吕骞)

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