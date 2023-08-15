原标题：中老国际旅客列车开行满百天 服务49个国家和地区4万余人次

图为云南省磨憨出入境边防检查站。卫海林 摄

人民网北京7月24日电 （记者杜明明）23日，记者从云南省磨憨出入境边防检查站获悉，截至7月22日，中老国际旅客列车开行满百天，磨憨铁路口岸共计查验客运列车200列次，验放来自世界6个大洲49个国家和地区的出入境旅客共计41735人次。

2023年4月13日，中老铁路国际旅客列车正式开行。这种经济、便捷、舒适的出行方式成了许多中外人员跨境旅游、学习、经商和文化交流的第一交通选择。因中老铁路时效优于海运、价格优于空运、损耗优于公路，它也成为榴莲、山竹等东南亚热带水果跨境运输入境中国的首选。

7月22日，乘坐中老铁路国际旅客列车的旅客在磨憨边检大厅排队候检。卫海林 摄

据磨憨出入境边防检查站统计，当前中老铁路国际旅客列车日均对开出境、入境列车各1列次，出入境旅客流量呈现出日渐上涨趋势，入境人数比出境人员多出12.2%，在入境旅客中，入境目的为旅游的约占54%，会议、商务的约占8.5%，探亲访友的约占9.5%，就业、学习的约占5%，其他种类约占23%。

“开行至今，我们共计为200余个旅游团开通专用快捷通道，为8名“急难险重”旅客开通紧急通道，为100余名重要旅客提供礼遇通关服务，旅客满意度达99.9%以上。”磨憨边检站铁路口岸执勤专班民警胡钧淇介绍说。

为全面提升口岸通关便利化，磨憨出入境边防检查站先后推出预约通关、集中验放、预查控、专用便捷通道、现场服务、提前发放《外国人入境卡》、紧急救助、一站式服务等10余项通关便利化举措，极大的方便了出入境旅客，旅客边检现场查验时间提升了30%以上，列车准点率达100%，一般旅客验放率达100%。

7月22日，曾经在老挝琅勃拉邦工作过3年的加拿大华侨孙月玲乘坐中老铁路国际旅客列车从中国出境。卫海林 摄

“希望中老铁路能够像桥梁一样，联通中国和老挝的交流，甚至联通中国和世界的交流！”曾经在老挝琅勃拉邦工作过3年的加拿大华侨孙月玲,乘坐中老铁路从磨憨铁路口岸出境时，兴奋不已。

(责编：郝帅、吕骞)

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