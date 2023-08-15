人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>2023一带一路

驻老挝大使姜再冬：共建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体

2023年08月15日14:48 | 来源：人民网-国际频道
小字号

原标题：驻老挝大使姜再冬：共建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体

人民网万象7月27日电 （记者孙广勇、张矜若、杜明明、许峥、赵晨）日前，中国驻老挝大使姜再冬在万象接受人民网专访时指出，中老两国最高领导人领航掌舵，是新时代中老关系行稳致远的根本保证和强大动力。中方将同老挝一道继续落实好两党总书记达成的各项重要共识，高标准、高质量、高水平推进中老命运共同体建设。

去年11月29日至12月1日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，老挝人革党中央总书记、国家主席通伦成功访华。访问期间，双方发表《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》签署了20余份合作文件。“数量之多、范围之广、内容之实，都比较罕见。”姜再冬指出。

姜再冬说，实践再次证明，习近平总书记同老挝最高领导人领航掌舵，是新时代中老关系行稳致远的根本保证和强大动力。

姜再冬高度评价新时代中老关系发展，“进入新时代，在习近平总书记同老挝最高领导人亲自关心、指导下，中老关系始终保持高位运行。”

他从三个方面介绍了当前中老关系的最新发展。第一，双方不断深化治党治国经验交流。今年4月，第十次中老两党理论研讨会成功举办。双方线上线下，特别是线下，很多机制化的交流在陆续恢复。第二，双方持续推进发展战略对接。共建“一带一路”倡议与老挝“陆锁国变陆联国”战略对接取得新成果，尤其是中老经济走廊建设不断有新的积极进展。中老泰联通发展构想逐步落地。第三，双方大力拓展各个领域务实合作。电网联通、能源资源合作、老挝肉牛输华等都在顺利推进，标志性的中老铁路实现了客货两旺，其他诸如军事合作、人文交流、多边领域合作等都在不断丰富中老命运共同体的内涵。

作为“一带一路”和中老友谊的标志性项目，中老铁路是老挝第一条现代化铁路，对老挝以及区域连通意义重大。自2021年12月3日中老铁路开通运营以来，中老两国铁路部门全力维护好、运营好中老铁路，倾力打造中老人民的发展路、幸福路、友谊路，为两国人民带来巨大福祉，为深化区域联通作出了重要贡献。

据铁路部门数据，截至今年6月30日，中老铁路全线累计发送货物2230万吨，其中跨境货物运量发送货物超400万吨；累计发送旅客1730万人次，其中出入境人员超3万人次；老挝段已累计发送货物530万吨，发送旅客268万人次。

自中老铁路开行以来，累计招聘老挝员工3500多人，同时，通过相关行业，间接带动当地就业超过10万人。“对于老挝这样一个700多万人口的国家来讲，中老铁路在解决经济社会发展问题方面发挥了重要作用。”姜再冬强调。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绿色矿山建设稳步推进 擦亮美丽中国绿色底色
　　8月15日，我国迎来第一个全国生态日。今年的活动主题是“绿水青山就是金山银山”。…
商务部：拓宽农产品上行渠道 让农民的好收成变成好收入
　　人民网北京8月15日电 （记者孙红丽）8月15日，商务部召开实施县域商业三年行动助力农民增收和农村消费专题新闻发布会。商务部流通发展司司长李刚指出，2022年，全国亿元以上农产品批发市场超过1300家，农贸市场、菜市场4万多家，经由批发市场流通的农产品近10亿吨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部