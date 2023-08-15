人民网万象7月27日电 （记者孙广勇、张矜若、杜明明、许峥、赵晨）日前，中国驻老挝大使姜再冬在万象接受人民网专访时指出，中老两国最高领导人领航掌舵，是新时代中老关系行稳致远的根本保证和强大动力。中方将同老挝一道继续落实好两党总书记达成的各项重要共识，高标准、高质量、高水平推进中老命运共同体建设。

去年11月29日至12月1日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，老挝人革党中央总书记、国家主席通伦成功访华。访问期间，双方发表《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》签署了20余份合作文件。“数量之多、范围之广、内容之实，都比较罕见。”姜再冬指出。

姜再冬说，实践再次证明，习近平总书记同老挝最高领导人领航掌舵，是新时代中老关系行稳致远的根本保证和强大动力。

姜再冬高度评价新时代中老关系发展，“进入新时代，在习近平总书记同老挝最高领导人亲自关心、指导下，中老关系始终保持高位运行。”

他从三个方面介绍了当前中老关系的最新发展。第一，双方不断深化治党治国经验交流。今年4月，第十次中老两党理论研讨会成功举办。双方线上线下，特别是线下，很多机制化的交流在陆续恢复。第二，双方持续推进发展战略对接。共建“一带一路”倡议与老挝“陆锁国变陆联国”战略对接取得新成果，尤其是中老经济走廊建设不断有新的积极进展。中老泰联通发展构想逐步落地。第三，双方大力拓展各个领域务实合作。电网联通、能源资源合作、老挝肉牛输华等都在顺利推进，标志性的中老铁路实现了客货两旺，其他诸如军事合作、人文交流、多边领域合作等都在不断丰富中老命运共同体的内涵。

作为“一带一路”和中老友谊的标志性项目，中老铁路是老挝第一条现代化铁路，对老挝以及区域连通意义重大。自2021年12月3日中老铁路开通运营以来，中老两国铁路部门全力维护好、运营好中老铁路，倾力打造中老人民的发展路、幸福路、友谊路，为两国人民带来巨大福祉，为深化区域联通作出了重要贡献。

据铁路部门数据，截至今年6月30日，中老铁路全线累计发送货物2230万吨，其中跨境货物运量发送货物超400万吨；累计发送旅客1730万人次，其中出入境人员超3万人次；老挝段已累计发送货物530万吨，发送旅客268万人次。

自中老铁路开行以来，累计招聘老挝员工3500多人，同时，通过相关行业，间接带动当地就业超过10万人。“对于老挝这样一个700多万人口的国家来讲，中老铁路在解决经济社会发展问题方面发挥了重要作用。”姜再冬强调。