杨维琼

原标题：江苏徐州:“钢铁驼队”四向通达 中欧班列快马加鞭

8月9日，一列“徐工专列”从徐州淮海国际陆港铁路集散中心驶出，预计15天后抵达乌兹别克斯坦塔什干。

“以往到欧洲要1个多月，现在差不多半个月，班列受自然环境影响较小，在提高效率、降低物流成本的同时，也提高了徐工产品的国际市场竞争力。”徐工机械副总裁、进出口公司总经理刘建森说，“徐工专列”为徐工与海外客户之间开通了一条更加安全、高效、便捷的外贸“直通车”，徐工产品现已覆盖“一带一路”沿线95%的国家和地区。

这是徐州中欧班列服务带动地方经济的缩影。数据显示，上半年，徐州中欧班列开行210列，完成序时任务的116.7%，铝锭等高货值产品箱占比60%，货值占比83.25%，单柜货值同比增长85.16%。作为淮海经济区中心城市，徐州积极推动共建“一带一路”高质量发展，从2015年12月22日首列中欧班列开行到2022年7月29日首开中越线路，徐州已经全面打通东西南北“四向通道”体系。

徐州淮海国际陆港铁路集散中心。人民网 杨维琼摄

多式联运 打造国际中转枢纽港

徐州地处苏鲁豫皖四省交界，境内“公、铁、水、空、管”多种运输方式齐全，拥有淮海经济区等级最高的铁路枢纽和淮海经济区唯一的国家一类对外开放航空口岸，是全国首批28个主要内河港口之一，也是首批42个全国综合交通枢纽城市之一。日前，徐州陆港型国家物流枢纽入选2023年国家物流枢纽建设名单。

把区位优势、交通优势转化为发展优势，徐州正在打造“东西双向开放的内陆型国际中转枢纽港”。目前，当地已有18条常态化运行线路，可达21个国家50多个城市。同时，徐州积极开拓海铁联运线路，于2017年2月开通了徐州至宁波港线路后，又相继开通了连云港港、上海港和青岛港常态化运行的线路，打造了覆盖近远洋国际航线的海铁联运线路。

不断丰富完善多式联运服务，徐州还推动港口和铁路堆场互用，海运箱和铁路箱互使，引导海运箱上路，推动铁路箱下水，实现“一箱到底、循环共享”，连云港港、宁波港、青岛港已经先后开通点到点直达班列。

7月，一列满载290台国产吉利汽车的商品车铁路运输专用车中欧班列从徐州驶出，经霍尔果斯口岸出境发往俄罗斯。这是徐州班列拓展运输模式、开辟贸易商品车运输新赛道的新探索。徐州淮海国际陆港运营有限公司综合部负责人高传龙介绍，相较于传统的集装箱运输，这种类型的班列具有单批运量大、装卸效率高、运输成本低、运输稳定性和安全性强等特点。

“向西可到中亚、西亚及欧洲，往北可到俄罗斯和蒙古国，向南到东南亚，往东可经宁波港、上海港、青岛港、连云港港出海至日韩美澳等国家和地区，徐州中欧班列已经形成了‘东西南北’四向通达的通道体系。”徐州淮海国际港务区相关负责人介绍，今年上半年，徐州中欧班列年开行量达210列，开行量、发展速度均居全国班列开行城市前列，海铁联运累计发运外贸货物超2万标箱，实现贸易额超25亿元。

淮海国际冷链智慧物流基地。人民网 杨维琼摄

“四向通道” 赋能产业经济

因为运输问题，徐州康之源桑拿设备有限公司的海外市场前几年一直没有完全打开，变化发生在徐州中欧班列开通北向通道之后。“徐州中欧班列可以直接运输到德国，只要20天左右即可到达。”该公司跨境B2C运营部主管孟琦说，搭上中欧班列的“顺风车”，他们拓展了北欧市场，且因为中欧班列运输的灵活性更强，即使是订单量小的客户也能通过“拼箱”发货，很多订单不用“忍痛割舍”。

在徐州淮海国际陆港数字贸易产业园，当地依托工程机械、板材建材和特色农产品三个国家级外贸转型升级基地打造数字贸易服务体系。“产品通过跨境电商线上平台与国外消费者进行交易后，即可利用园区北侧出口监管仓库拼箱组货，通过中欧班列运输出境。”淮海国际陆港数字贸易产业园运营总经理李德志告诉人民网，产业园充分发挥中欧班列的集结效应，形成了“通道+产业+网络+枢纽”的贸易格局，为徐州外贸进出口企业转型升级、新业态发展提供平台支撑、数字营销、跨境物流等全方位的服务。

“通过深挖地方产业需求，中欧班列、海铁联运班列有效保障了本地及周边城市企业工程机械、三轮车、光伏组件、工业轮胎、玻璃制品、百货等特色产业出口需求，最大程度服务本地产业发展。”徐州市国际货运班列有限公司副总经理刘崇煜说，如今，中欧班列已成为徐州参与国际贸易合作与交流的重要抓手。数据显示，徐州中欧班列已服务徐州本地及周边淮海经济区城市企业70余家，徐州海铁联运班列服务徐州本地及周边淮海经济区城市企业36家。

畅达的“四向通道”也为回程班列带来了丰富的产品和资源，徐州中欧班列持续深化打造徐州—中亚、徐州—俄罗斯等精品特色线路品牌，相继开行了中亚燕麦班列、俄罗斯大豆班列、俄罗斯煤炭班列，铝锭、大麦等新货品班列常态化开行，货物品类不断丰富，货值水平不断提升。

江苏磐赢家具集团有限公司是一家从事实木家具的制造企业，需要从俄罗斯采购板材。该公司总经理崔浩说，通过中欧班列“拼箱”，不仅能把提货周期缩短一半，产品价格也比从经销商手里购买便宜，“一车能省几十万元”。

“两仓”基地。徐州淮海国际港务区供图

机制创新 助推外贸转型

7月9日，徐州中欧班列首趟电解铜回程班列从俄罗斯克什特姆出发，经阿拉山口口岸入境到达淮海国际陆港铁路集散中心。 “该班列货重1600多吨，货值超过9000万元，是历年来徐州中欧班列（江苏号）回程班列单列货值之最。”高传龙告诉人民网，该趟班列搭载的电解铜已经完成“两仓”落地转运，将有效保障淮海经济区及长三角企业的生产原料需求。

“‘两仓’即出口监管仓库和进口保税仓库，兼具国际货物的保税和出库监管职能，可为客户提供保税仓储的便利条件，为企业解决物流成本 。”江苏佳利达国际物流股份有限公司运营经理王履航介绍，这是全省唯一一个集“两仓”为一体的项目，电解铜到站后暂存到进口保税仓库，后续客户可根据销售情况，从保税仓库进口或者转到其他海关的保税仓。

据了解，除积极探索中欧班列回程货物贸易落地路径外，徐州还围绕“两仓”开展招商、企业服务及海铁联运、公铁联运等多种形式的保税物流和港口货代业务，助力企业降本增效。上半年，“两仓”实现贸易额3亿元。

创新不止于此。2022年5月，徐州在江苏省内率先创新“中欧班列+市场采购贸易“模式，已累计为200多家中小企业提供物流、便利化通关等服务，实现贸易额超5亿元。徐州港桥信息科技有限公司经理牛倩说，其公司产品主要通过中欧班列出口到中亚地区，之前流程繁琐，收结汇不安全，汇率波动较大，“现在不仅缩短了通关流程，还可以免税，提高了出口时效、减轻了企业成本”。

淮海控股集团生产的三轮摩托车大量出口非洲地区，在创新应用的一单制模式下，可以直接从徐州本地提箱使用，省去了从港口调驳空箱的时间。“相比较传统的公路拖车，每40尺集装箱为企业节约成本约600元。”公司物流负责人说，一单制已为该企业累计发送出口货物200多标箱，货值超3000万元。

7月，徐州中欧班列首次开行商品车铁路运输专用车；6月，徐州中欧班列首次开通冷链集装箱运输；5月，数字人民币首次在徐州淮海国际陆港物流场景落地应用；4月，徐州中欧班列集卡高速免费通行正式启用，创新推广“铁路箱下水”服务模式……当下，集聚枢纽优势的徐州，正进一步加快建设国际门户枢纽城市的载体和平台，也在为高标准建设“一带一路”重要节点城市不断突破前行。

(责编：郝帅、吕骞)

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