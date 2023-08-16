人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

生产需求基本平稳，就业物价总体稳定，发展质量稳步提升

7月国民经济持续恢复（权威发布）

本报记者 李心萍
2023年08月16日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　制图：张丹峰

　　核心阅读

　　7月份国民经济运行总体平稳，转型升级扎实推进。国内需求继续扩大，产业升级态势持续，就业物价总体稳定，创新绿色发展势头向好，民生保障有力有效。尽管面临压力和挑战，经济持续恢复和支撑高质量发展的有利条件较多，下半年经济有望保持平稳运行，发展质量继续提高。

　　

　　“7月份，国民经济持续恢复，生产需求基本平稳，就业物价总体稳定，发展质量稳步提升。”8月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上说。

　　发布会上，国家统计局宣布，本月起增加发布服务零售额数据。服务零售额包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。前7月，服务零售额同比增长20.3%。

　　虽然部分指标增速有所放缓，但国民经济总体延续向好态势

　　上半年，我国经济持续恢复，总体回升向好。7月份，国民经济运行总体平稳，转型升级扎实推进。

　　国内需求继续扩大。前7月，社会消费品零售总额同比增长7.3%；服务零售额同比增长20.3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%。

　　产业升级态势持续。前7月，高技术产业投资同比增长11.5%，明显快于全部投资增速；装备制造业增加值同比增长6.1%，继续快于全部规模以上工业；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长11.9%，现代服务业发展向好。

　　就业物价总体稳定。7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，低于去年同期0.1个百分点。7月份，CPI受上年同期基数较高影响同比下降0.3%，但环比上涨0.2%，5个月来首次上涨；扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

　　针对社会关注的青年就业情况，付凌晖表示，今年以来，各地千方百计促进大学毕业生就业，已举办线下校园招聘活动19.8万场。从教育部门了解的情况看，高校毕业生就业状况总体稳定，去向落实率和落实人数与去年同期相比均略有提升。

　　创新绿色发展势头向好。前7月，科学研究和技术服务业投资同比增长23.1%，科技投入持续增加，创新驱动发展动能持续增强。7月份，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长24.9%和65.1%，绿色低碳转型持续深入，新能源产品较快增长。

　　民生保障有力有效。前7月，原煤产量同比增长3.6%，发电量增长3.8%。7月份，粮食价格比上月回落0.2个百分点，鲜菜、猪牛羊肉价格都有所回落。

　　“7月份，虽然部分指标增速有所放缓，但国民经济总体延续向好态势。”付凌晖说。

　　产业升级持续推进，新动能积聚壮大，工业运行有望保持总体平稳

　　7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.4%，降幅比上月收窄1个百分点，为今年来降幅首次收窄；PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

　　“PPI同比降幅收窄有利于企业营收改善、工业生产恢复。”付凌晖说。7月份，规模以上工业增加值同比增长3.7%。

　　从工业运行情况看，7月份工业生产主要有四大特点。

　　高端制造和智能产品制造发展总体较好。随着产业向高端延伸，以航空航天为代表的高端制造业较快增长，7月份规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长11.2%。居民对智能消费产品的需求扩大，带动相关产业增长，7月份智能消费设备制造业增加值同比增长15.3%。

　　新能源相关产业发展向好，新能源汽车、光伏电池等产品较快增长，对上下游行业带动也在增强。7月份，充电桩产量增长26.6%；太阳能工业用超白玻璃产品产量增长52.3%。

　　原材料行业生产加快。随着终端需求拉动增强，7月份原材料制造业增加值同比增长8.8%，比上月加快2个百分点。其中，钢铁、石油煤炭加工行业增加值分别增长15.6%和14.8%。

　　“下阶段，尽管面临市场需求制约，但随着经济恢复，产业升级持续推进，新动能积聚壮大，工业运行有望保持总体平稳。”付凌晖说。

　　随着经济内生动力增强，宏观政策调控力度加大，经济有望持续恢复向好

　　观全球，世界经济仍面临下行压力。看国内，经济恢复仍面临需求不足、结构性矛盾与周期性问题交织等制约。

　　“但是，我国国内市场潜力大、产业基础雄厚、发展空间广等优势明显，长期向好的基本面没有改变。”付凌晖说，随着经济内生动力增强，宏观政策调控力度加大，经济有望持续恢复向好。

　　国内需求拉动持续——

　　从消费来看，消费市场恢复态势仍在持续。

　　服务消费增长较快。在暑期旅游出行带动下，服务消费增长较快，7月份，营业性客运量同比增长47%，餐饮收入增长15.8%。

　　文化娱乐消费持续扩大。7月份，全国电影票房收入环比增长111%，文体演出等娱乐活动增加明显，带动消费增长。

　　网上零售继续保持活跃。前7月，全国实物商品网上零售额同比增长10%，占社会消费品零售总额比重达到26.4%，对同期社会消费品零售总额增长贡献率达到35%。

　　实体店铺零售平稳增长。随着线下消费活动增多，前7月，限上实体店零售额同比增长4.2%。

　　“下阶段，随着经济恢复、居民就业改善、收入增加及促消费政策显效，消费有望持续扩大。”付凌晖说，从大数据观测情况看，旅游消费有望持续回暖，电子产品、家居消费等相关消费有望逐步改善。

　　从投资来看，制造业和基础设施投资有望持续增长，助力经济稳定发展。

　　前7月，虽然房地产开发投资下降8.5%，但基础设施投资同比增长6.8%，制造业投资增长5.7%，支撑固定资产投资规模继续扩大。

　　付凌晖表示，随着产业升级发展、创新驱动增强，制造业和基础设施投资有望持续增长，助力经济稳定发展。

　　外部环境有望改善——

　　看需求。“7月份以来，全球通胀水平明显回落，主要经济体加息可能趋近尾声，全球金融市场动荡的局面有所缓解，全球经济可能好于预期。”付凌晖说，这为我国外贸稳定发展创造了有利条件。

　　看供给。我国产业体系完整，配套较为完善，货物出口国际市场竞争力较强。今年以来，我国出口在国际市场的份额保持基本稳定，外贸展现较强韧性。

　　同时，我国持续推进贸易伙伴多元化，前7月对“一带一路”沿线国家进出口同比增长7.4%，快于全部进出口增速。付凌晖表示，下半年，随着外贸稳规模优结构政策效应持续显现，我国出口有望保持基本稳定。

　　宏观政策效应逐步显现——

　　今年以来，聚焦经济运行中的重点问题，各部门陆续推出促进家居、电子产品、新能源汽车消费等政策，出台加快充电基础设施建设、促进民间投资等扩大投资的政策。

　　“近期，相关部门正积极谋划实施促进经济回升向好的储备政策。”付凌晖说，这些政策效果逐步显现，有助于推动经济恢复向好。

　　“综合来看，尽管面临压力和挑战，经济持续恢复和支撑高质量发展的有利条件较多，下半年经济有望保持平稳运行，发展质量继续提高。”付凌晖说。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月16日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为全球生态保护与治理提供中国方案 我国首部生态保护红线蓝皮书正式发布
　　人民网北京8月15日电 （欧阳易佳）今日，在首个全国生态日主场活动现场，中国国土勘测规划院组织编撰的《中国生态保护红线蓝皮书（2023年）》（以下简称《蓝皮书》）发布。这是我国首部生态保护红线蓝皮书，系统总结了全面完成生态保护红线划定的历程、方法、成果和实践案例，提出了加强生态保护红线监管、完善生态保护红线制度的思路和建议。…
国家林草局发布美丽中国建设最新成果
　　人民网北京8月15日电 （欧阳易佳）在今日举办的首个全国生态日主场活动上，国家林草局发布美丽中国建设最新成果，成果显示，我国生态系统质量持续改善，防沙治沙走在世界前列，国家公园建设取得标志性成果，生态保护制度更加健全，生态美百姓富扎实推进。 为全球贡献约1/4的新增绿化面积 通过不断加强生态保护修复，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部