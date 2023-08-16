本报记者 李心萍

制图：张丹峰

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7月份国民经济运行总体平稳，转型升级扎实推进。国内需求继续扩大，产业升级态势持续，就业物价总体稳定，创新绿色发展势头向好，民生保障有力有效。尽管面临压力和挑战，经济持续恢复和支撑高质量发展的有利条件较多，下半年经济有望保持平稳运行，发展质量继续提高。

“7月份，国民经济持续恢复，生产需求基本平稳，就业物价总体稳定，发展质量稳步提升。”8月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上说。

发布会上，国家统计局宣布，本月起增加发布服务零售额数据。服务零售额包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。前7月，服务零售额同比增长20.3%。

虽然部分指标增速有所放缓，但国民经济总体延续向好态势

上半年，我国经济持续恢复，总体回升向好。7月份，国民经济运行总体平稳，转型升级扎实推进。

国内需求继续扩大。前7月，社会消费品零售总额同比增长7.3%；服务零售额同比增长20.3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%。

产业升级态势持续。前7月，高技术产业投资同比增长11.5%，明显快于全部投资增速；装备制造业增加值同比增长6.1%，继续快于全部规模以上工业；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长11.9%，现代服务业发展向好。

就业物价总体稳定。7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，低于去年同期0.1个百分点。7月份，CPI受上年同期基数较高影响同比下降0.3%，但环比上涨0.2%，5个月来首次上涨；扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

针对社会关注的青年就业情况，付凌晖表示，今年以来，各地千方百计促进大学毕业生就业，已举办线下校园招聘活动19.8万场。从教育部门了解的情况看，高校毕业生就业状况总体稳定，去向落实率和落实人数与去年同期相比均略有提升。

创新绿色发展势头向好。前7月，科学研究和技术服务业投资同比增长23.1%，科技投入持续增加，创新驱动发展动能持续增强。7月份，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长24.9%和65.1%，绿色低碳转型持续深入，新能源产品较快增长。

民生保障有力有效。前7月，原煤产量同比增长3.6%，发电量增长3.8%。7月份，粮食价格比上月回落0.2个百分点，鲜菜、猪牛羊肉价格都有所回落。

“7月份，虽然部分指标增速有所放缓，但国民经济总体延续向好态势。”付凌晖说。

产业升级持续推进，新动能积聚壮大，工业运行有望保持总体平稳

7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.4%，降幅比上月收窄1个百分点，为今年来降幅首次收窄；PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

“PPI同比降幅收窄有利于企业营收改善、工业生产恢复。”付凌晖说。7月份，规模以上工业增加值同比增长3.7%。

从工业运行情况看，7月份工业生产主要有四大特点。

高端制造和智能产品制造发展总体较好。随着产业向高端延伸，以航空航天为代表的高端制造业较快增长，7月份规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长11.2%。居民对智能消费产品的需求扩大，带动相关产业增长，7月份智能消费设备制造业增加值同比增长15.3%。

新能源相关产业发展向好，新能源汽车、光伏电池等产品较快增长，对上下游行业带动也在增强。7月份，充电桩产量增长26.6%；太阳能工业用超白玻璃产品产量增长52.3%。

原材料行业生产加快。随着终端需求拉动增强，7月份原材料制造业增加值同比增长8.8%，比上月加快2个百分点。其中，钢铁、石油煤炭加工行业增加值分别增长15.6%和14.8%。

“下阶段，尽管面临市场需求制约，但随着经济恢复，产业升级持续推进，新动能积聚壮大，工业运行有望保持总体平稳。”付凌晖说。

随着经济内生动力增强，宏观政策调控力度加大，经济有望持续恢复向好

观全球，世界经济仍面临下行压力。看国内，经济恢复仍面临需求不足、结构性矛盾与周期性问题交织等制约。

“但是，我国国内市场潜力大、产业基础雄厚、发展空间广等优势明显，长期向好的基本面没有改变。”付凌晖说，随着经济内生动力增强，宏观政策调控力度加大，经济有望持续恢复向好。

国内需求拉动持续——

从消费来看，消费市场恢复态势仍在持续。

服务消费增长较快。在暑期旅游出行带动下，服务消费增长较快，7月份，营业性客运量同比增长47%，餐饮收入增长15.8%。

文化娱乐消费持续扩大。7月份，全国电影票房收入环比增长111%，文体演出等娱乐活动增加明显，带动消费增长。

网上零售继续保持活跃。前7月，全国实物商品网上零售额同比增长10%，占社会消费品零售总额比重达到26.4%，对同期社会消费品零售总额增长贡献率达到35%。

实体店铺零售平稳增长。随着线下消费活动增多，前7月，限上实体店零售额同比增长4.2%。

“下阶段，随着经济恢复、居民就业改善、收入增加及促消费政策显效，消费有望持续扩大。”付凌晖说，从大数据观测情况看，旅游消费有望持续回暖，电子产品、家居消费等相关消费有望逐步改善。

从投资来看，制造业和基础设施投资有望持续增长，助力经济稳定发展。

前7月，虽然房地产开发投资下降8.5%，但基础设施投资同比增长6.8%，制造业投资增长5.7%，支撑固定资产投资规模继续扩大。

付凌晖表示，随着产业升级发展、创新驱动增强，制造业和基础设施投资有望持续增长，助力经济稳定发展。

外部环境有望改善——

看需求。“7月份以来，全球通胀水平明显回落，主要经济体加息可能趋近尾声，全球金融市场动荡的局面有所缓解，全球经济可能好于预期。”付凌晖说，这为我国外贸稳定发展创造了有利条件。

看供给。我国产业体系完整，配套较为完善，货物出口国际市场竞争力较强。今年以来，我国出口在国际市场的份额保持基本稳定，外贸展现较强韧性。

同时，我国持续推进贸易伙伴多元化，前7月对“一带一路”沿线国家进出口同比增长7.4%，快于全部进出口增速。付凌晖表示，下半年，随着外贸稳规模优结构政策效应持续显现，我国出口有望保持基本稳定。

宏观政策效应逐步显现——

今年以来，聚焦经济运行中的重点问题，各部门陆续推出促进家居、电子产品、新能源汽车消费等政策，出台加快充电基础设施建设、促进民间投资等扩大投资的政策。

“近期，相关部门正积极谋划实施促进经济回升向好的储备政策。”付凌晖说，这些政策效果逐步显现，有助于推动经济恢复向好。

“综合来看，尽管面临压力和挑战，经济持续恢复和支撑高质量发展的有利条件较多，下半年经济有望保持平稳运行，发展质量继续提高。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2023年08月16日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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