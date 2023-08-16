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提高供给质量水平，引领和创造新需求

促进家居消费提档升级（消费视窗·提升供给体系 促进消费增长②）

本报记者 齐志明 王伟健 宋豪新 周 欢
2023年08月16日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　国家发展改革委近日出台的《关于恢复和扩大消费的措施》提出，促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。

　　国家统计局发布的数据显示，上半年，家具类商品零售总额685亿元，同比增长3.8%；限额以上单位家用电器类和音像器材类商品实现零售额4270亿元，同比增长1%。

　　家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域，是居民消费的重要组成部分。如何进一步提升家居产品和服务的供给质量与水平？如何丰富家居消费场景、改善家居消费条件？记者进行了走访。

　　打造个性化、定制化产品，增强居民消费意愿

　　走进四川南充市红邦家居文创产业园，一件件定制家具吸引了记者的目光。

　　“我们的家具都是榫卯工艺制作的，消费者可以领略到新中式家居的魅力。”忆古轩家居有限公司总经理冯贵春说。

　　作为西部地区首个“红木文化”主题家居文创园，园区紧跟市场需求变化，走精品化、个性化、差异化发展路线，创新“工业+旅游”“销售+体验”等经营模式，积极推动家具、家纺、家电、卫浴等产业融合发展，不断拓宽销售市场。去年园区经济效益突破5000万元，较2020年增长400%。

　　在成都南富森雷士全屋照明体验店，记者碰到了成都居民杨斌，他打算为家里配齐个性化全屋灯光。“门店套餐方案很实用，设计图纸当场可出，第二天就能看到3D光效的视频，都是按我的需求定制的，让我很省心。”杨斌说。

　　“当前人们对照明产品的消费偏好是追求更健康、更环保、更智能。我们根据不同人群特点，打造个性化产品。比如，针对老年人的生活习惯，为他们量身定制适老化的健康照明体验。”雷士照明首席执行官林良琦说。

　　调研发现，全屋定制、个性化场景定制很受消费者青睐。相关部门推动全屋智能系统不断升级，让家电品类更加丰富。

　　国家统计局数据显示，2022年，国内限额以上单位的家具类、家用电器和音像器材类、建筑及装潢材料类合计零售额为1.2万亿元。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大。当前，各地区有关部门积极落实相关政策举措，行业内企业顺应家居消费趋势，着力提高供给质量和水平，引领和创造新需求，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

　　线上线下融合，为消费者提供更丰富选择

　　“这是我们设计的最新款仿明清古典书桌家具，精选老榆木材质，书桌整体质地硬朗、质朴天然……”记者走进山东临清市松林镇鲁班木业的电商直播间，主播王新正在进行直播带货。鲁班木业负责人张军合介绍，目前公司拥有多个线上交易平台，每年线上销售额达1000多万元。

　　为促进家具产业转型升级，松林镇实施“电商+”战略，推进家具产业与电商产业深度融合发展。目前，全镇超过300家经营业户通过电商渠道销售古典家具，从业人员达到3000余人，年网络销售额达5亿元。

　　商务部等13部门发布的《关于促进家居消费的若干措施》提出，支持家居企业加快数字化、智能化转型升级和线上线下融合发展，培育一批产业链供应链高效协同的家居行业领跑企业。鼓励企业打造线上家居服务平台，促进“互联网+家装”、“互联网+二手家居”、家电家具租赁等新业态新模式健康有序发展。

　　围绕家居消费，商务部将在全国组织开展“家居焕新消费季”活动，协同各方搭建产销对接平台，打造“绿色、时尚、美居”“健康家居”等消费场景。商务部有关负责人介绍，活动一大特点在于“打通线上线下”。

　　借助互联网营销平台，更多适销对路的家居产品进入千家万户。拼多多平台数据显示，越来越多的消费者开始关注智能家居的功能和体验。线上，多家电商平台开设家居产品销售专场专区，通过直播带货、短视频等方式带动家居产品的销售。同时，通过用户案例分享、样板间虚拟展示等方式，开展线上推广和引流。线下，越来越多家居企业设置智慧家居生活馆、绿色家居销售专区、旧房改造样板间等，打造体验式、沉浸式、互动式消费场景，给消费者提供丰富选择和更好体验。

　　顺应智能化绿色化趋势，打造更优消费体验

　　日前，在江苏苏州市姑苏区一家购物中心的厨电展示中心，市民罗阳相中了一款集成烹饪中心。“这款产品的设计和我家风格很搭。它集吸油烟、燃气灶、蒸、烤、空气炸等功能于一体，方便好用。”罗阳说。

　　“顺应家居消费全健康、新智慧、集成化、多场景的新趋势，我们坚持创新引领，提升品质和服务，带给消费者更优体验。”方太集团副总裁孙利明说。

　　随着绿色消费理念逐渐深入人心，绿色家居产品受到消费者欢迎。近日发布的《关于恢复和扩大消费的措施》对提升家居智能化绿色化水平作出明确部署。有关部门加快健全绿色产品标准、认证、标识体系，拓展绿色家居产品认证范围。目前，相关部门已发布4批18种统一的绿色产品标准评价清单和认证目录，涵盖绿色建材、家具、冰箱、厨卫五金等家居产品；已颁发统一的绿色产品证书2.3万多张，获证企业4600多家。

　　7月中旬，江苏南京市秦淮区居民燕雯精装房交付后，来到苏宁易家广场，一下子购买了全屋橱柜、家电等产品。今年6月16日，南京建邺苏宁易家广场开业，为消费者提供全屋家电等多元一体家装家电服务，根据消费者个性化需求提供不同房屋解决方案。

　　为积极创新消费场景、打造更优消费体验，一些家居卖场加强与上下游企业合作，构建“大家居”生态体系。一些购物中心等设置智能家居体验馆、品质家居生活馆等消费场景，探索家居零售与文娱休闲、创意设计等多业态融合发展。

　　推进县域商业体系建设，释放更大市场潜力

　　晚7时，江西赣州市南康区的一家物流园内，一辆辆载满家具的大货车接连驶出，开往全国各地。目前，南康区拥有家具产业相关企业1万余家。家具产业发展壮大的背后，离不开由当地630余家物流企业“编织”的配送网络。

　　从满帮平台数据看，上半年，南康当地家具运输量比去年下半年增长17.8%，6月份环比增长56.4%。南康区物流行业协会会长洪凌表示，随着政策红利不断释放，南康家具市场将迎来更多利好。

　　近年来，我国农村消费增长速度快于城市消费。农村是拥有近5亿人口的庞大市场，家居消费潜力巨大。上半年，主要电商平台绿色智能家电下乡销售额同比增长12.7%。促进优质家居产品进入农村市场，需要进一步改善消费条件，优化消费环境，在物流设施、商贸体系等方面补短板、强弱项。

　　专家建议，要进一步加快贯通县乡村电子商务和物流快递配送体系，让家居产品更快、更便捷地送到农村居民手中。

　　要优化市场供给，让农村居民拥有更多选择。进一步加快推进县域商业体系建设，实施县域商业建设三年行动，引导家居企业、电商平台等下沉农村市场，优化县域流通网络和渠道。发挥电商平台大数据优势，加强消费数据分析运用，引导生产流通企业向农村市场投放更多适销对路的家居产品，丰富农村家居市场供给。

　　要加强政策支持，让农村居民得到更多实惠。专家建议，进一步鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡，因地制宜支持农村居民购买绿色智能家居产品。继续深入开展绿色建材下乡，进一步扩大试点地区范围，鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月16日 19 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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