原标题：当音乐遇上露营 红星美凯龙加快释放家居消费活力

8月13日下午，一场以“慢‘夏’来，‘野’很好”为主题的露天音乐节在红星美凯龙北京东五环商场启动。此次音乐节现场，一方面，红星美凯龙延续以往携卡萨帝冰箱、德国朗乐福等一众家居品牌，为现场消费者带来多项福利；另一方面，通过“音乐+露营”创新玩法，为助力家居卖场促进家居消费树立典范。事实上，北京红星美凯龙在促进家居消费方面已经做了许多尝试，借势利好政策发力，家居市场正进一步激发全新消费活力。

探索“音乐+露营”新玩法

撸着串、听着歌，北京红星美凯龙把露天音乐节搬到家居卖场。在露天音乐节上，火柴盒乐队、马良等歌手以及由北京音乐广播白杰、艾珂组成的“嗨”唱团一首首音乐嗨动全场，与红星美凯龙探索出的“音乐+露营”新玩法，共同为家居市场带来新的亮点与活力。

随着火柴盒乐队轻快律动的开场，一场音乐的盛宴帷幕就此拉开。火柴盒乐队的《哪里》《梦境》《你不曾知道》《一个人》等歌曲带动全场观众跟着节奏摇摆，展现出摇滚气派；马良的《往后余生》《醒着醉》《春的风》等熟悉音律点燃现场气氛，让现场观众沉浸在休闲、肆意的“度假”中，将城市喧嚣抛在脑后，一同享受“慢生活”的露营时光。

与以往不同的是，此次红星美凯龙北京东五环商场告别传统音乐节的布置，在商场B2层铺上绿地、搭上帐篷、支起桌椅板凳，将露营一套玩法搬进家居卖场，从一串串灯光、绿色草地到干草堆堆出的沙发座椅、木棍支起的篝火支架，让天然景色走进室内，把露营搬到家居卖场。

在露营装饰基础上，红星美凯龙北京东五环商场还在露营音乐节现场增加了各类烧烤的美食，不仅让现场观众在这里能够进行吃喝玩乐购一站式消费体验，还探索出“音乐+露营”的营销新玩法。

多项福利联动商户与用户

露营音乐节发力的同时，多项福利也联动着商户与用户，将现场氛围拉向高潮。

据了解，卡萨帝冰箱与德国朗乐福为冠名品牌，科勒、恒洁卫浴、九牧、箭牌卫浴、TATA木门、久盛地板、立邦、金牌厨柜等为主推品牌，为现场京城消费者献上多项福利。为了回馈到场消费者，红星美凯龙北京东五环商场在露营音乐节现场设置了多轮抽奖活动，现场送出戴森吸尘器、戴森吹风机等多种奖品，同时还与多个品牌联动设置了1000元、2000元、31999元等免单活动。

目前，抽奖与免单系列活动已成为红星美凯龙线下引流的主要方式之一。据红星美凯龙北京东五环商场总经理朱文静女士表示，该系列活动的多项福利联动商户与用户，已经成为家居卖场线下引流的常见且直接的促销打法，这不仅能为品牌商户带来销量，提升品牌知名度，还可以让利消费者，进一步激发家居消费活力。

活动现场，一位中奖的消费者表示，“近期家里装修，需要在北京红星美凯龙卖场选多种建材家居产品，这一次遇到免单活动，又恰好中奖，心里还是蛮激动的，也希望家居卖场能够多举行类似活动，给消费者带来更多福利。”

加快释放家居消费活力

北京红星美凯龙探索出的“音乐+露营”新玩法，与多项福利联动商户与用户的有效结合，无疑是在响应促家居消费政策，加快释放家居消费活力。

近期，促进家居消费利好政策频频，为家居行业带来新的发展活力。红星美凯龙作为国内家居卖场龙头企业，也在积极为家居卖场线下引流，助力促进家居消费，发挥家居卖场的作用。事实上，已有数据显示，红星美凯龙在近期促进家居消费的系列措施中，对家居卖场引流产生的销售数据效果明显。

近日，红星美凯龙发布2023年“818FUN肆嗨购节‘半程’战报”显示，自7月21日至8月6日的半个月内，红星美凯龙各地商场客流、开单数齐升，销售额同比提升18%。在品类方面，家装后端品类销售表现亮眼，其中，以整体软装、窗帘布艺、壁材、涂料等为代表的软装品类同比增长40%，以原创设计沙发、各式沙发为代表的设计客厅品类同比增长27%，以各式风格家具为代表的潮流家居品类同比增长23%，以软床床垫、整体寝具、智能睡眠等为代表的软床品类同比增长15%。在后端品类以外，智能电器和进口品类同比也分别增长33%和20%。

数据还显示，三四线城市商场的销售增速明显高于一二线城市，突显出三四线城市更广泛的消费者群体在消费券等优惠措施“组合拳”的刺激下，消费潜力正加速释放。

据了解，818大促期间，红星美凯龙在全国各地通过联合发放消费券、服务进社区、推出家装专享定制服务等多举措，全面激活家居消费。例如在北京地区参与京彩绿色消费券活动，加强商户与用户联动，促进智能、家电等产品消费。此外，红星美凯龙还携手海尔智家、芝华仕、欧派家居、慕思、九牧等15家主推品牌，推出爆品，以联合营销方式，向全国放价，为消费者带来年度钜惠。

红星美凯龙家居集团助力总裁兼北京市营发中心总经理赵磊表示，随着《关于促进家居消费若干措施》的出台，多项家居利好政策得到了落实，红星美凯龙正在探索促进家居消费长效机制，创新消费场景、改善消费条件、增强居民消费意愿，进一步释放家居消费活力。“接下来，将会积极响应国家政策，发挥家居卖场的作用，构建美好生活家居生态体系，促进家居产业创新和消费创新双提升。”

(责编：董童、李源)

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