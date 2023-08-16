吴浩

原标题：五常大米产区加快恢复农业生产

黑龙江省五常市以大米闻名于世。2022年，五常优质水稻产量达130万吨，生产成品五常大米70万吨。8月2日以来，受持续强降雨影响，五常市部分地区发生洪涝灾害，部分农田被淹，引发社会关注。五常市受灾对我国粮食安全影响几何？记者近日在五常市进行实地探访发现，目前，五常市境内河流水位已经下降，各方在积极进行灾后重建，农业生产恢复有序展开。

洪灾影响正在评估

记者来到五常大米核心产区龙凤山镇，东兴村潘家屯村民裴凤波领着记者来到自家被淹的水稻田，掐断一把稻穗说：“现在水稻正处于扬花灌浆期，最怕水淹，你看这些水稻粒都是瘪的。”

裴凤波种植150多亩水稻，其中被淹的80多亩地块主要处于牤牛河沿岸，剩余地块的水稻长势良好。“村里80多岁的老人说他们从来没见过持续下这么大的雨，发这么大的水。沿河的农田基本上都受灾了，低洼地块也有内涝。”裴凤波说。

东兴村党支部书记裴凤双在牤牛河堤坝上指着远处的稻田告诉记者，通过水稻颜色就能大致判断受灾轻重情况。“你看那些远处泛着绿色的地块，水稻只是过水，没有长时间被淹，顶多影响产量。你再看看近处发灰的地块，是水稻被淹后污泥残留在叶片表面，这些水稻受灾就很严重。”裴凤双说。

五常市境内有牤牛河、拉林河过境，正是充足的水源、肥沃的黑土、优良的生态，造就了五常大米的优质口感。不过，持续的强降雨让牤牛河、拉林河的水位上涨，冲破堤坝，导致河道两侧农田受灾严重，水稻、玉米大面积倒伏。但一些地势较高或排水较好的地块并没有受到太大影响。

据悉，五常市水稻种植面积约为250万亩，这次洪灾造成一定程度减产，但具体损失情况还有待进一步评估。

尽量减轻农户损失

在民乐朝鲜族乡民乐村的水稻种植示范园区，水稻长势喜人，颗粒饱满，种植户正在喷施叶面肥。尽管还能从稻株上看见水渍痕迹，但目前稻田内并没有明显积水。

“这里并没有发生内涝，得益于良好的排灌系统，田间沟渠相连，稻田内的积水能够及时外排。”民乐村党支部书记沈洪燮告诉记者，民乐村共有9576亩水稻田，其中1400亩稻田不同程度受灾，沿河地块受灾严重。村里将动用农机免费为受灾农户进行秋收，保证来年正常耕种。

“损失肯定是有，但具体损失情况还要观察今年的秋收数据，和往年数据进行对比。不能光看受灾地块的多少，还要看最终的影响程度。”五常市的一位干部认为，农田抗旱排涝工作要摆上更重要位置，未来要加大高标准农田建设力度，实现“旱能灌、涝能排”。

针对农户关心的保险理赔等问题，目前五常市70%的地块都投了农业保险，在一定程度上能减轻农户损失。“灾情发生后，我们立即启动了种植业保险大面积灾害应急处置预案，24小时接受农户报案，开展灾情查勘定损，及时开通绿色理赔通道，启动预赔付机制。灾情发生后第3天，阳光农业相互保险公司五常支公司已将355万元预赔款发放到971户农户手中，为受灾农户恢复生产生活提供资金支持。”阳光农业相互保险公司五常支公司经理关秋艳说。

哈尔滨市也加大了对五常市的帮扶力度。8月10日，按照哈尔滨市委、市政府统一部署，121名市直机关干部下沉到五常市，并连夜分成60个工作队进驻受灾帮扶村。连日来，工作队入户查灾核灾，统计地块、基础设施受损情况，帮助受灾户进行修整，全力开展灾后重建的组织协调工作。

努力实现以丰补歉

目前，五常市农业生产正在有序恢复，当地成立灾后技术指导组深入受灾地块“一对一”帮助恢复生产。“我们正通过加强灾后自救尽可能将灾害损失降到最低程度。”五常市农业农村局局长王守欣告诉记者，目前，当地对受灾区域和地块全力抢排田间积水，已抢排42万亩。全面加强田间管理，提早落实防早霜促早熟措施，科学防控病虫害，力争少减产或不减产。未受灾区域水稻长势良好，对未受灾区域和地块，要满足肥水供应，力争多增产，努力实现以丰补歉。

“灾情会对五常大米的供应和价格造成一定影响，但影响有限，不太可能产生太大波动。”五常市大米产业服务中心主任张野认为，五常大米产业发展历史悠久，抗风险能力强、韧性足，不会因为局部受灾而影响整体产业良好发展态势。围绕巩固提升大米产业链，五常市将有针对性加强帮扶力度，帮助农户、企业渡过难关，推动五常大米产业行稳致远。行业企业也自发捐款，截至目前全市共有62家大米企业捐赠317万元用于抗灾救灾。

针对农田受灾可能导致粮价大幅上涨的传言，五常市地大农业有限公司负责人张磊给出了不同答案。“一方面，受灾地块有限，部分水田受灾来水快、去水也快，对五常市整体粮食生产影响有限；另一方面，今年以来，粮价虽呈现上涨趋势，但涨幅空间有限，暴涨的可能性更低。五常市水稻主栽品种稻花香2号价格一直处于高位，不太可能因为局部受灾而出现价格大幅上涨的局面。”张磊说。

五常市振禾米业有限公司总经理周立龙认为，五常大米的种植面积在全国稻谷播种面积中所占比重很小，局部受灾不会影响全国粮食生产的大局。当务之急是要加强农业生产自救，但从长远来看，还要提升五常大米品牌美誉度，保证五常大米品质，赢得更多消费者青睐。“作为企业，我们要力争生产更多的优质五常大米，更好保障国家粮食安全。”周立龙说。

(责编：申佳平、陈键)

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