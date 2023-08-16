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工业和信息化部：加快构建绿色制造体系和绿色低碳技术支撑体系

陈冬书、张辛欣
2023年08月16日09:21 | 来源：新华社
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原标题：工业和信息化部：加快构建绿色制造体系和绿色低碳技术支撑体系

　　工业和信息化部节能与综合利用司副司长丁志军8月15日表示，工业和信息化部将加快构建绿色制造体系和绿色低碳技术支撑体系，推动工业绿色化转型。

　　丁志军是在15日中国环保机械行业协会在京主办的环保装备助力生态文明建设主题活动上作出上述表述的。

　　丁志军说，大力发展环保产业，是推动传统制造业绿色转型升级的重要保障，也是推动战略性新兴产业发展、打造新经济增长点的迫切需要。工业和信息化部定期发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》，围绕大气污染防治、水污染防治、土壤污染修复等细分领域，遴选发布了一批重大环保技术装备，加快新技术、新产品、新装备的推广应用。

　　上海崇明绿华镇华星村千亩蟹塘的水面上覆盖着连片的太阳能光伏板（2023年7月25日摄，无人机照片）。新华社记者 金立旺 摄

　　他表示，工业和信息化部将加快构建绿色制造体系和绿色低碳技术支撑体系，统筹推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化转型，构建环保装备制造业高质量发展新格局，不断提升行业绿色竞争力。

　　据了解，近年来，工业和信息化领域积极推进降碳、减污、扩绿、增长，推动产业结构不断优化升级，能源资源利用效率进一步提升。“十四五”以来，工业能耗强度持续下降，工业增加值能耗累计下降6.9%。2022年环保装备制造业产值同比增长2.2%，达到9600亿元，新能源汽车、光伏产业快速发展，绿色增长新动能不断培育。

(责编：申佳平、陈键)
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