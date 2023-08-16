陈永强

原标题：第7届中国－南亚博览会各项工作准备就绪

第7届中国－南亚博览会将于8月16日至20日在云南昆明举办，这是自新冠疫情发生以来南博会首次全面恢复线下举行。目前，南博会各项工作已准备就绪。

云南省商务厅厅长李晨阳介绍，本届南博会秉承“务实、绿色、智能、便利、安全、节俭”办会理念，贯彻专业化、国际化、市场化、数字化、精细化要求，诸多亮点值得期待。

——专业化程度进一步提高。本届南博会共设置15个展馆，展览面积达15万平方米，线上同步展示展馆内容。展馆包括南亚馆、东南亚馆、境外馆、生物医药和大健康馆、文化旅游馆、高原特色现代农业馆、数字经济馆等，规模比上届扩大。

——国际化水平进一步提升。本届南博会设尼泊尔主题国馆、缅甸主宾国馆2个形象展区，共60个国家、地区和国际组织的政商学界嘉宾确认参会。其间还将发布《沿边开放发展报告（2022—2023）》《RCEP绿色贸易（云南）倡议》《RCEP运用指引（2023）》等成果。

——市场化运作进一步推进。组建专业招商招展队伍，借助多家合作伙伴拓宽招商招展渠道。通过市场化采购方式，引入各类服务商提供现场服务。

——数字化特色进一步彰显。依托“南博会数字化平台”，突出“云上南博会+实体展”特色，实现线下展览线上呈现。引入“南博会+直播”，届时，各国展商、观众可实现“云”参展、“云”洽谈、“云”签约、“云”采购。

——精细化服务进一步加强。全面推行参展商、采购商线上注册、线上办证服务，积极做好贸易洽谈、供需对接、展品运输等服务。

(责编：申佳平、陈键)

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