夏宾

原标题：中国7月银行结售汇呈小幅逆差 境内外汇供求保持基本平衡

中国国家外汇管理局15日公布数据显示，按美元计值，2023年7月，银行结汇1677亿美元，售汇1825亿美元。2023年1月至7月，银行累计结汇13001亿美元，累计售汇13132亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英对记者表示，7月份，国内基本面预期改善，人民币对美元汇率企稳回升。在此情况下，市场主体“逢低购汇”有所增多，属于正常的理性交易，再加上对外分红派息进入季节性高峰，使得当月银行结售汇呈现小幅逆差。综合考虑其他供求因素，境内外汇供求保持基本平衡。

王春英表示，主要渠道跨境资金流动总体稳健。一是货物贸易仍是跨境资金流入的基础性来源。7月份，货物贸易项下跨境资金净流入规模维持较高水平，高于上半年月均值。二是境外资本流入态势逐步向好。外商来华直接投资跨境资金净流入回升，7月份净流入规模为近一年来次高值；来华证券投资跨境资金保持净流入，外资总体净买入境内股票和债券。三是境内主体有序开展对外投资。

王春英称，展望未来，全球主要经济体紧缩货币政策接近尾声，相关外溢影响将有所缓和。中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，随着政策组合拳效果不断显现，中国经济将持续恢复向好。同时，中国国际收支结构更加稳健，市场主体理性程度持续提升，宏观审慎调节工具不断完善，外汇市场稳健运行的基础依然坚实。

(责编：申佳平、陈键)

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