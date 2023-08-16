江 耘

原标题：多方联动搭建就业服务平台

“学校举办的招聘会是很重要的求职渠道，为我们提供了与公司面对面交谈的机会。我不光参加本专业的招聘会，也多听多看其他专业的招聘会，从而完善个人职业规划。”回顾不久前的求职历程，浙江理工大学2019级纺织科学与工程学院本科毕业生刘奥森说。

据浙江省教育厅统计，浙江省2023届高校毕业生共计41万余人，较2022届增加2万余人。对此，浙江省各高校创新思路举措，深入开展访企拓岗行动，通过组织专场招聘、开设“网络面试直播间”、邀请企业主管与法律顾问坐诊答疑等方式，多方联动搭建平台，破解毕业生在求职就业中的急难愁盼问题。

浙江理工大学招生与就业指导处处长梁琳介绍，为做好2023届毕业生就业工作，学校念好准、多、实“三字诀”，即精准掌握就业需求、积极开拓就业市场、提升就业服务实效。

2017年开始，浙江理工大学探索建设“互联网+就业”模式，对学校就业平台进行迭代升级，逐步形成“就业行为数据库+简历优化AI实验室+大学生就业数据监测平台”的智慧就业模式。今年毕业季，除了精准帮扶政策，该校运用数智就业服务平台为全校学生提供个性化就业指导服务。

自去年9月以来，该校依托毕业生就业分析报告，有针对性地组织了27场行业招聘会和行业人才合作论坛，邀请浙江吉利控股集团有限公司等527家企业进校宣讲招聘，共提供岗位62503个。

“‘请进来’与‘走出去’得结合。”梁琳介绍，学校落实教育部访企拓岗促就业专项行动，前往杭州滨江、温州瑞安、宁波余姚、绍兴诸暨、金华义乌、江苏昆山等地，挖掘岗位资源，并先后与杭州、绍兴、嘉兴、苏州、南昌等地的人社部门联合举办专场招聘会，提供岗位需求38465个。

与此同时，该校主动对接32个浙江山区海岛县的人社部门和优质企业，开辟共同富裕就业招聘专栏，鼓励毕业生到基层就业，引导本地生源返乡就业。

毕业生求职应聘期间，常见信息不对称、简历没特点、企业无反馈等问题。对此，浙江工业大学开设就业指导服务虚拟机构“职业推介所”，包含就业心态重塑、职业生涯规划指导、简历修改完善和面试技巧培训等服务内容。

“今年是学校开设‘职业推介所’的第4年，目前能确保企业与学生达成100%的对接率、40%的初步就业意向达成率。”浙江工业大学学工部副部长施祺方介绍，学校发挥专业教师、校友作用，营造“人人都是就业推荐员”的氛围，升级学校就业微信公众号“职涯辅导”系统，邀请知名企业HR、校友入驻，为学生提供就业指导、学业规划等。

自2021年获批教育部“宏志助航计划”毕业生就业能力培训基地以来，浙江工业大学成立就业讲师团和职业生涯规划教研组，持续提升大学生职业生涯规划课程和就业指导课程建设质量，开展就业咨询和辅导活动100余场次。

据悉，该校近一年内举办线下招聘会36场，线上招聘会18场，累计参会企业4967家，提供岗位10余万个，另有560余家用人单位以“线下为主、线上为辅”的形式进校招聘宣讲。

近年来，该校坚持实施就业“百千万工程”，即每年走访百余家重点企业、建立千人HR俱乐部、提供数以十万计就业岗位。目前，由浙江工业大学就业指导中心主办的毕业生就业信息网注册会员单位24513家，企业HR俱乐部成员单位3000余家，并与省内外18个地市人社部门和165家重点企业共同建立毕业生雇主品牌联盟，密切合作关系，共促人才交流。

(责编：申佳平、陈键)

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