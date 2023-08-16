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我人工林保存面积全球第一

马爱平
2023年08月16日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：我人工林保存面积全球第一

　　15日，在首个全国生态日主场活动上，国家林草局发布的美丽中国建设最新成果显示，全国森林面积和森林蓄积持续增长，全国森林覆盖率由21.63%提高到24.02%，人工林保存面积13.14亿亩，居全球第一。

　　过去十年，我国为全球贡献约1/4的新增绿化面积，居世界首位。草地面积39.68亿亩、居世界第一，草原综合植被覆盖度达到50.32%，草原定位实现了从生产为主向生态为主的转变。湿地总面积8.45亿亩，居全球第四，实现了依法保护和全面保护。

　　通过深入实施“三北”等重点生态工程，我国完成防沙治沙3.05亿亩，53%的可治理沙化土地得到初步治理，荒漠化和沙化土地实现“双缩减”。经过40多年的不懈努力，特别是党的十八大以来，三北工程建设取得了举世瞩目的巨大成就，累计完成造林4.8亿亩，治理沙化土地5亿亩，治理退化草原12.8亿亩，重点区域实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

　　国家公园是生态文明建设的重大制度创新。我国不断加强顶层设计，构建了国家公园“四梁八柱”制度体系，取得了标志性成果。《国家公园空间布局方案》出台，布局了49个国家公园候选区，占陆域国土面积的10.3%，分布着5000多种陆生脊椎动物和2.9万多种高等植物，保护了80%以上的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地。

(责编：申佳平、陈键)
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