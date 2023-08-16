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全国水土流失面积强度持续“双下降”

付丽丽
2023年08月16日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：全国水土流失面积强度持续“双下降”

　　15日，记者从水利部获悉 水利部近期组织完成的2022年度全国水土流失动态监测结果显示，2022年全国水土流失面积下降到265.34万平方公里，较2021年减少2.08万平方公里，减幅0.78%，年际减少量和减幅均较上年度有所扩大。

　　党的十八大以来，全国水土流失持续呈现面积强度“双下降”、水蚀风蚀“双减少”的良好态势，水土保持率从2011年的68.88%提高到72.26%，中度及以上侵蚀占比由53.08%下降到35.28%。

　　此次监测显示，从总体格局看，东、中、西部水土流失面积均有所减少，西部地区减少量大，中部和东部减幅大。西部地区水土流失面积为223.35万平方公里，较2021年减少1.37万平方公里，减幅0.61%。中部地区水土流失面积为28.39万平方公里，较2021年减少0.43万平方公里，减幅1.48%。东部地区水土流失面积为13.60万平方公里，较2021年减少0.28万平方公里，减幅2.03%。

　　从重大国家战略区域看，京津冀地区、长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展规划区等重大国家战略区域水土流失状况继续好转，水土流失面积年度减幅均高于全国平均水平。京津冀地区年际减幅为1.93%，是全国平均减幅的近2.5倍。长江经济带减幅为1.55%；黄河流域生态保护和高质量发展规划区减幅为1.03%，其中西北黄土高原减幅达1.48%。

　　从重点关注区域看，东北黑土区、西南石漠化地区、丹江口库区及上游地区、三峡库区水土流失面积相比2021年减幅在1.18%—1.53%之间。高寒高海拔的青藏高原和三江源国家公园水土流失面积减幅分别为0.43%和0.23%，减幅均较上一年度有所扩大。

(责编：申佳平、陈键)
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