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百名院士发出全国生态日倡议

2023年08月16日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：百名院士发出全国生态日倡议

　　“生态文明、碳中和与可持续发展正引领全球发展方式绿色低碳转型。建设清洁美丽世界的责任重大，环境界同仁担负着义不容辞的历史使命。”8月15日，在浙江湖州举行的首个全国生态日主场活动上，中国科学院院士朱彤作为代表发布《百名院士全国生态日倡议》。

　　倡议书指出，拓展环境学科内涵，发展“环境+”学科新范式，提升学科社会服务能力。加强环境管理、环境健康等学科建设，构建支撑高质量发展和高水平保护的新学科体系；加强多学科交叉融合，推进“环境+”学科群共同体建设，持续探索复合型环境人才培养模式；将人与自然和谐共生纳入公民素质教育，推动建立从小学到大学的全程环境教育、实践与科普体系。

　　倡议书强调，创新科研组织模式，加快形成全过程创新链，推进绿色低碳科技自立自强。以快速响应国家重大需求和持续探索基础科学问题为导向，推动科研模式由“小科学”向“大科学”转变；推动建立环境与生态安全领域重大科技基础设施与国家实验室，加快形成从源头到行动的全链条绿色低碳科技创新链；提出具有全球影响力的创新理论，建设国际绿色低碳科技创新高地。

　　倡议书呼吁，支撑全球发展倡议，发起保护地球共同行动，共建清洁美丽世界。面向环境污染、气候变化、生物多样性丧失等区域与全球重大挑战，推动落实全球发展倡议，促进低碳清洁技术的全球转移转化；建立“一带一路”沿线国家环境科教联盟，发起“全球环境保护与可持续发展”领域大科学计划及“共建清洁美丽世界行动计划”，推动联合国可持续发展目标及全球人与自然和谐共生的新进步。（洪恒飞 卢馨怡 记者江耘）

(责编：申佳平、陈键)
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