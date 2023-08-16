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7月外汇市场运行保持理性有序 主要渠道跨境资金流动总体稳健

2023年08月16日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布了2023年7月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，按美元计值，2023年7月，银行结汇1677亿美元，售汇1825亿美元；2023年7月，银行代客涉外收入5031亿美元，对外付款5146亿美元。

“7月份我国外汇市场运行保持理性有序。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月份，国内基本面预期改善，人民币对美元汇率企稳回升。在此情况下，市场主体“逢低购汇”有所增多，属于正常的理性交易，再加上对外分红派息进入季节性高峰，使得当月银行结售汇呈现小幅逆差。综合考虑其他供求因素，境内外汇供求保持基本平衡。

同时，主要渠道跨境资金流动总体稳健。据王春英介绍，一是货物贸易仍是跨境资金流入的基础性来源。7月份，货物贸易项下跨境资金净流入规模维持较高水平，高于上半年月均值。二是境外资本流入态势逐步向好。外商来华直接投资跨境资金净流入回升，7月份净流入规模为近一年来次高值；来华证券投资跨境资金保持净流入，外资总体净买入境内股票和债券。三是境内主体有序开展对外投资。

民生银行首席经济学家温彬认为，从高频数据和前瞻性指标来看， 7月我国进出口顺差将保持高位，外商直接投资保持稳健，从“北向通”资金流向看股市呈现净流入。在剔除汇率和资产价格因素后，可以推算7月因国际收支导致的外汇储备变化在合理范围内，这表明我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。

“展望未来，全球主要经济体紧缩货币政策接近尾声，相关外溢影响将有所缓和。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，随着政策组合拳效果不断显现，我国经济将持续恢复向好。同时，我国国际收支结构更加稳健，市场主体理性程度持续提升，宏观审慎调节工具不断完善，外汇市场稳健运行的基础依然坚实。”王春英说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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