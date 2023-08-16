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“金融向善”主题研讨会在杭州召开 金融助力实体、赋能善行再上台阶

2023年08月16日09:59 | 来源：中国网财经
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原标题：从“金融向善”走向“善本金融”！浙商银行打造金融服务中国式现代化新范式

　　8月15日，由浙商总会金融服务委员会、钱塘江金融港湾“金玉良缘”共创联盟、浙江省长三角资本研究院、浙江人文经济研究院联合主办，浙商银行承办的“金融向善”主题研讨会在杭州举办。会上，金融界、理论界权威专家重点围绕如何将“金融向善”从理念推向实践、推动金融回归初心本源和社会价值向度，如何以中国式现代金融更好服务中国式现代化等问题开展了研讨。

　　浙商总会金服会主任、浙商银行党委书记、董事长陆建强在研讨会上表示，践行金融工作的政治性、人民性已经成为时代对金融工作的要求。对于中国式现代金融创新，陆建强提出，金融要回归初心，推进“金融向善”走向“善本金融”。

　　金融向善，举旗金融顾问赋能实体经济

　　金融回归服务实体经济，更好地发挥金融的社会价值功能，是与会专家的共识。

　　对此，陆建强曾多次提出金融要回归本心、推进“金融向善”的观点。就是从社会的角度出发，重新审视金融机构的经营管理、服务方式、文化建设等，逐步打造金融机构与社会各相关方在内的利益共同体、责任共同体和命运共同体。而这种超脱自我、协同合力的倡导模式，已经有了落地的实践。

　　近年来，浙商总会金融服务委员会积极推动金融顾问制度在浙江高质量发展、共同富裕示范区建设和省域现代化先行建设中发挥作用。金融顾问制度作为金融向善的一面旗帜，全力推动金融功能第一性回归，打造了金融供给侧改革的浙江实践和样板。此次研讨会上，正式发布了《金融顾问综合服务案例100篇》。从金融顾问助力外贸企业“抢订单”，创新“保险+期货+融资”模式助力养殖户；到金融顾问精准服务科创企业，助力稳链固链强链；再到金融顾问深入乡村振兴，服务山区26县行业集群，助力共同富裕等等。

　　一个个鲜活的案例，呈现了秉持“金融向善”理念的金融顾问，一站式提供“1+N”综合金融服务的暖心行动。金融顾问的实干身影背后，是金融践行服务实体经济的责任体现。

　　民营经济活则全局活，发展民营经济是振兴实体经济的关键。会上还发布了金融顾问助力民营经济高质量发展倡议书。

　　围绕助力民营经济高质量发展，浙商总会金融服务委员会向成员单位和金融顾问发出倡议，紧扣民营企业需求痛点，从深化金融顾问制度、加强企业走访纾困、保障民营企业贷款平等权、创新民营企业科创金融服务、帮助民营企业建立风险防范化解机制、助力企业家实现“财富升维”等16个方面提出一系列金融举措，呼吁全员切实提高政治站位，高举金融向善旗帜，坚持金融的政治性、人民性，通过提供综合金融服务、创新金融产品、扩大普惠金融服务覆盖面、助力民营企业数字化改革等方式，推动民营经济健康发展、做大做强做优。

　　以善为本，探索金融服务中国式现代化新范式

　　金融业首先要清晰自身应有的功能和社会价值。由此，研讨会上，陆建强提出，要从“金融向善”走向“善本金融”，即从社会价值视角重塑金融的逻辑，将金融服务从“向善”的主观意识，升华为“善本”的自觉意识和自在行为，将政治性、人民性更好地融入整个金融服务的全过程。

　　“善本金融”，概括来讲，就是从社会价值向度推进金融供给侧结构性改革，推动金融回归本源、确立服务功能第一性，把“善”的基因嵌入金融服务的场景，构建以客户为中心的“抑恶扬善”评价体系，营造“金融向善”与“客户崇善”同向同行的发展氛围，形成金融服务中国式现代化新范式。

　　“我们知道，金融天然具有放大功能，服务善的主体就是放大了正的能量，服务恶的主体就是放大了恶的危害。如果市场主体不是正行向善，造成的风险就会大。”陆建强认为，在探索善本金融实践中，可重点从理念向善、人员从善、对象为善、机制助善等四大向度推进创新，打造各个向度“善”的标准。

　　据介绍，目前，浙商银行已开展了相关探索实践，初步构建起“浙银善标”，主要包括企业版和个人版两个客户维度的体系。企业版“浙银善标”以大局担当、环境保护、社会责任、公司治理为正向评价维度，并制订了二十多项负面清单；个人版“浙银善标”以守善性、闻善道、呈善果为正向评价维度，并制订了十多项负面清单。

　　浙商银行希望，通过探索浙银善标体系，建立差异化的激励机制，把更多信贷资源倾斜到“善”的客户、业务、产品和生态，形成“企业社会责任意识强—金融资源倾斜力度大—企业经营发展加快”的良性循环，让社会价值反哺企业的经营生态，为金融领域构建“中国式ESG”提供一个实践样本，实现以金融向善为基础的、更高维的范式变革。

　　浙江省人民政府原党组成员、浙商总会顾问郑宇民认为，“金融向善”理念具有典型示范意义，发人深思。“金融向善”“善本金融”，就是知善崇善，扬善去恶。金融不是吸血是造血，贷款不是财富是要素，金融不是撑杆是杠杆，撑杆可以跳得很高，但杠杆不能太高。只有知善，才能够扬善去恶，金融向“善”的“善”，还包含了“完善”之意。善本金融是社会主义市场条件下，金融自我完善的要求。金融不能只强调营利性、流动性、安全性，还需要讲政治性、人民性、专业性，实现六个价值之和，才是善本金融所催生的价值升维。要以“七个善”(善本、善念、善作、善成、善小慎微、善行、善标)，构建“善本金融”实践范本。把善字放大理解、全新理解，将“善念”变成人生的基本理念。要在实践中用好金融资源，善作善成、善小慎微。在金融制度推出的基础上，建立善行善标，构建起立体的、多维的、可参照的“善本金融”实践。

　　上海财经大学校长刘元春表示，“金融向善”，这种“向善”不仅是一种道德主义，为人民服务的社会主义价值观，更重要的是要纳入有效的金融市场，为它进行定价、进行赋权，为它进行更高层级的最优的资源配置。要将资本向善从道德文化倡导向管理体系和金融认证体系方向转变，从而大幅度改变资本的社会现象和资本向善的实施机制，大幅度促进资本从单纯关注经济收益转向综合衡量社会效益。

　　赋能善行，金融助力资本向善、实现财富升维

　　在发展建设共同富裕示范区的大背景下，企业家应如何发挥应有的作用，金融如何帮助先富者实现财富升维、如何帮助成功的企业家参与到社会治理中来，共同推进社会和谐，也成为此次研讨会讨论的话题。

　　在陆建强看来，“向善”并不仅仅是金融业的追求，应成为更多社会力量的共同追求。“金融不仅仅自身要向善，还要依托金融的专业能力，推动资本向善，助力企业家善行，向社会传递正向正行的影响力。金融促进共同富裕，一方面，要通过发挥好金融资源的均衡性和保障性，提升普惠金融的精准度，放大金融助力资本向善的功效；另一方面，要考虑如何帮助企业家反哺社会、参与社会治理、实现财富升维。”

　　这就要求金融机构要提高政治站位，争当资本向善的引领者，不断丰富公益金融产品和服务工具，助力企业家在实践中探索自主可控的慈善模式，向着更高阶的“社会企业”形态发展，以金融机构个体之善推而广之实现全社会之善。

　　武汉大学原金融研究中心主任江春表示，实现“善本金融”社会价值与经济价值的协调统一，保证“善本金融”的长期可持续性，并控制金融风险发生，关键是要成功地识别并选择那些有“善心”、或具有企业家精神的人，并着眼于加大对这些人提供金融支持。

　　北京师范大学中国公益研究院院长王振耀认为，“善经济”时代来临，财富的内在逻辑转型，即社会价值决定经济价值。他认为，“善本金融”有四大新使命：一是拓展社会资本，建立起更为广泛的良善的社会纽带；二是生产公共价值，促进文化与社会研究的新发展；三是投资社会企业，化解养老、儿童和残疾人等基本社会问题；四是重塑商业文明，强化金融社会功能，重新定义以善为本的经济体系。

　　对于落地方案，陆建强表示，浙商银行目前正在探索。据了解，此前，浙商银行成功落地首单慈善信托——“善行浙金·中投慈善信托”，这是该行在公益金融领域的又一次探索实践。

　　“从初步构想来看，我们将联合专业机构，服务企业家设立自己的慈善信托，主要围绕企业自身产业生态、企业家出生地和所在地三大场景，以‘慈善+金融’模式重点打造两类慈善项目。”陆建强说。据了解，接下来，浙商银行将打造以传统民生领域项目保障困难群众生活；同时，发挥企业家乡贤作用促进社会善治，在生态环境、健康安全、创业支持等方面定制个性化、多样化的慈善项目，推进基层社会治理，构建共建共治共享的社会治理格局。

　　多位参会人员认为，“金融向善”主题研讨会是一个起点，是一场思想火花碰撞与理念观念融合，对进一步推动金融向善、善本金融探索实践具有深远意义。未来，期待更多如浙商银行般“金融向善”样本的呈现。

(责编：董童、李源)
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