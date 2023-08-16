人民网记者 赵艳红

原标题：赋能“一带一路”高质量发展 “中国设计”勇毅出海

埃塞俄比亚国家银行巴赫达尔分行工地。采访对象供图

雨季的巴赫达尔，街道两旁的棕榈树格外舒展。这里是埃塞俄比亚阿姆哈拉州的首府，毗邻塔纳湖和青尼罗河。市区的巴赫达尔大学对面，来自中国和埃塞俄比亚的工程师及施工人员正在忙着建设营地，进行场地清表。2年半后，这里将建成埃塞国家银行分行。

待建的埃塞国家银行分行共有4个，分布在埃塞俄比亚四个不同区域的重要城市，总建筑面积为8.6万平方米，由中国土木埃塞俄比亚工程有限公司（以下简称“中国土木埃塞公司”）承建。项目建成后，将促进埃塞国家银行多项业务发展，进一步提升国家银行形象，对促进埃塞经济发展将起到积极作用。

值得注意的是，和亚吉铁路一样，这一项目不只是“中国建造”，还是“中国设计”。

亚吉铁路吉布提那噶德车站的货运车厢。人民网记者 赵艳红摄

“中国设计”支撑“中国建造”

现代英文中“Salary”一词源来自于拉丁语Salarium，代表着古老文明中使用盐作为结算货币的历史。早在公元前525年，埃塞俄比亚就已经使用盐锭（AMOLE）作为货币。待建的埃塞国家银行分行建筑大门的金色砖块采用“盐锭”这一元素与黄金元素相融合，象征着埃塞俄比亚的悠久历史与灿烂文化，代表了埃塞俄比亚对繁荣富庶的期待。

埃塞国家银行项目2021年7月份开始公开招标，中国土木埃塞公司以技术标高出第二名15分的优势中标。这其中，得益于和中土集团福州勘察设计研究院有限公司（以下简称“福州设计院”）的强强联手。应业主方“融入更多埃塞元素”的需求，福州设计院吸纳了埃塞本土建筑师梅德哈妮·伯哈努及其带领的本土团队的设计理念，通过草图绘制、模型推敲等一系列措施沟通，最终提交了让业主更为满意的设计方案。

连接埃塞俄比亚和吉布提港口的亚吉铁路，也是“中国建造”兼“中国设计”，是中国企业在海外建设的第一条全产业链“走出去”的跨国电气化铁路。该铁路由中国土木和中铁二局联合承建并运营，福州设计院承担了埃塞段线路203.5公里及吉布提段线路38.6公里的勘察设计及设计优化工作。

“中国技术、中国建造非常棒，希望中国标准融入非洲、落地更多的非洲国家。”亚吉铁路阿里萨比耶站站长苏莱曼·尤瑟夫毕业于吉布提大学，2016年7月前往天津铁道技术学院进修土木工程，半年后进入亚吉铁路工作。“从没想过能在家乡的车站当站长。家人非常满意我的工作。”

自2018年投入商业运营以来，亚吉铁路不仅通过客货运输拉动区域经济的发展，而且通过能力建设培养本土人才。在项目建设和运营期间，亚吉铁路为埃塞俄比亚和吉布提两国提供就业岗位5.5万个，培养了3000多名铁路方面的专业技术人才。

梅德哈妮（右）与中国同事讨论设计方案。受访对象供图

本土化运营与社会责任

“中国土木的项目很大，作为一名建筑师、景观设计师，我可以从设计、施工、监理一直跟进到最后。加入这家公司之前，我主要从事设计部分，在施工阶段没有太多发言权。”福州设计院埃塞分院首席建筑设计工程师梅德哈妮·伯哈努很满意目前的工作环境，跟中国同事相处得也很愉快。她毕业于亚的斯亚贝巴大学，埃塞执业建筑师，同时也是一名大学客座教授。

目前埃塞市场大多数大型基础设施建设项目由外资企业承揽，埃塞本土设计咨询公司在部分领域相对缺乏项目实践。

“通过中国土木埃塞公司承揽实施的大型设计项目，我们为埃塞本土设计人才提供更多实践机会。”福州设计院埃塞分院副总经理焦国木表示，设计院扎根埃塞区域市场，大力践行属地化战略，着力构建本土化技能人才培养长效机制，逐步形成“中方人员主导+当地员工补充+自由工作者辅助+技术顾问支撑”的管理模式，设计优势愈发明显，技术保障更加坚实。

因亚吉铁路与埃塞俄比亚结缘后，2016年，随着中国土木埃塞公司工业园和旱港等项目的陆续落地，福州设计院顺势成立埃塞分院。2019年，随着中国土木埃塞公司业务领域的进一步扩大，福州设计院埃塞分院加强技术力量和人员配置，重点推进属地化建设。

目前该公司设计团队共有74人，埃塞本土设计师41名，其中研究生和本科生占比73%，涵盖测量、勘察、公路、建筑行业全专业。另外，还聘用6名当地自由工作者，均为大学本科或研究生学历，且具有15-20年工作经验。

“本土设计师不光技术能力强，且更了解当地的文化、规范，能帮助我们解决各种难题。”中国土木福州设计院埃塞分院综合开发部部长刘俊杰认为，属地化管理是高效和必要的。5年以上的非洲项目经历，让他与阿尔及利亚、埃塞俄比亚等地的本土设计师建立了默契。

中国土木福州设计院埃塞分院团队合影。受访对象供图

“一带一路”上的中国软实力

在“一带一路”沿线基础设施等各领域，“中国建造”跨越江河湖海，向世界展示中国力量的同时，推动了当地经济发展，创造了就业，改善了当地民众的生活水平。作为产业链的前端，“中国设计”也正扬帆出海。

“中国的设计咨询团队走向海外，可为当地业主提供更优性价比、更多融合当地元素的设计方案。”中国土木埃塞公司党委副书记张云龙表示，通过设计先行，精准发力，为经营“创”出需求；通过投标补位，持续发力，为公司“拿”下订单；通过协同管理，凝聚合力，为施工“管”好成本；通过降本增效，激发活力，为企业“干”出效益。中国土木埃塞公司与福州设计院在前期规划、经营承揽、项目管理等方面全方位深度融合，形成了滚动发展的良好局面。

作为中国土木设计咨询板块的主力军，十年来，福州设计院紧跟中国土木“走出去”步伐，先后在尼日利亚、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、阿联酋、坦桑尼亚、肯尼亚、哥伦比亚等国成立海外分支机构，业务范围遍及全球50多个国家和地区。截至2022年底，福州设计院完成海外项目244个，规划铁路总里程约57000公里、公路总里程约8600公里、房屋建筑面积约1400万平方米。

2021新年伊始，商务部等19个部门联合印发《关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》，对进一步促进对外设计咨询高质量发展作出部署，对外设计咨询发展将迎来难得的发展机遇。

2023年7月，为更好统筹协调埃塞市场生产经营事务，提升全球业务整合能力，“福州设计院埃塞分院”正式更名为“福州设计院埃塞区域总部”。

行而不辍，未来可期。“我们将苦练内功，增强本领，提升设计龙头引领能力，切实发挥好设计咨询在对外承包工程价值链上的带动作用，为高质量共建‘一带一路’贡献中国软实力！”福州设计院党委书记、总经理高冬平满怀信心。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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