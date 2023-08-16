“脱虚向实，服务实体”圆桌现场。受访者供图

人民网北京8月16日电 （欧阳易佳）在近期举办的2023数字经济领航者论坛上，参会嘉宾围绕“提质增效，赋能经济”“生态融合，技术创新”“脱虚向实，服务实体”等话题充分交流，为打造数智新生态，高质量发展数字经济，全面建设数字中国建言献策。

中国工程院院士邬贺铨表示，当前是我国数字经济发展的新一轮机遇期，5G、智能计算为数字经济创新开辟了新赛道，数字经济和数实融合培育了多个万亿元规模的产业新蓝海，而且建设透明和可预期的常态化监管机制，为数字经济的发展营造了更好的生态。

围绕传统能源产业，中国工程院院士王国法介绍了煤炭行业数字化转型与智能化建设的情况。他认为，煤炭产业数字化和智能化是一场广泛而深刻的系统性变革，以煤矿智能化为支撑的新业态高质量发展，是新百年煤炭发展的根本保障。

“上市公司是国民经济的生力军，是推动我国经济增长的动力源，同样也是企业数字化转型和整个经济发展的主要推动者和先行者。”中国上市公司协会党委委员、副会长兼秘书长何龙灿说，截至2022年底，在A股全部5067家上市公司，数字经济核心产业的相关上市公司达到了1211家，比上年增长15%。

论坛发布的《2023上市公司数字化转型发展报告》显示，在此前调研的样本上市公司中，已经有76%的公司开始推进数字化转型，在上市公司数字化推动国家经济发展进程的同时，数字化转型也为上市公司的蓬勃发展不断提供动力与价值。

经济日报社副秘书长、中国经济传媒集团有限责任公司总经理徐文营建议，以打通数字经济引领实体经济高质量发展的路径，不断提升实体经济的质量和竞争力，促进我国经济的持续发展与繁荣，以高质量数字经济发展支撑中国式现代化建设。（陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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