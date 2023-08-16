近日，国网物资公司跨省调配的26批102车防汛救灾电网物资安全运达河北涿州、涞水及廊坊、张家口等地，并同步开展物资转运现场专项服务，把物资供应工作延伸到“最后一公里”，确保应急抢修电网物资迅速运抵灾区，为防汛抢险救灾保供电提供坚强物资保障。

图为国网物资公司开展防汛救灾物资转运专项服务。（受访者供图）

受台风“杜苏芮”影响，七月底以来，华北、黄淮、东北等地出现极端降雨过程，洪涝地质灾害严重，造成重大人员伤亡和财产损失。国家电网公司物资部超前研判谋划，迅速组织召开防汛应急物资保障专题会议，印发专项工作安排，统筹国网山西、山东、江苏、河南电力作为华北区域应急物资跨省支援第一梯队，备好东北、华中、西北区域省公司第二梯队支援力量，梳理全网电网抢险抢修物资储备，将常用物资预调至前线，打好防汛救灾应急物资保障“主动仗“准备仗”。

作为国家电网物资保障单位，国网物资公司快速响应防汛救灾电网物资需求，充分发挥绿色现代数智供应链和应急物资保障体系机制作用，第一时间启动24小时应急专班，实时会同华北、东北区域各省级电力公司开展应急物资保障研判会商，在线响应各地跨省调配物资需求，按照“由近及远、效率最优”保障策略，依托供应链运营平台快速智能匹配各省级电力公司实物库存，同步迅速锁定供应商库存资源，对受灾地区急需的电网物资，协调供应商连夜生产并委派技术专家驻厂24小时监造生产，实现图纸确认、加工包装、装车运输各环节无缝对接，同时应用电力物流服务平台全程跟踪物资运输过程，首批物资实现1小时出库、8小时送达。

据悉，截至8月11日，在国网物资部指导下，国网物资公司累计跨省调配35千伏变压器4台、10千伏柱上变压器成套设备398台、10千伏隔离开关122台、低压综合配电箱60台、10千伏配电变压器60台、电力电缆45千米、布电线53千米、10千伏箱式变压器45台及烘干机、冲锋舟、抽水泵等物资。国网物资相关负责人表示，公司将密切关注夏季极端天气影响，持续做好物资库存、运力梳理，强化应急物资需求研判，依托国网绿链开展智能匹配，加强24小时值班、信息报送、跨省会商及重大问题协调，坚决做到有需必应、有应必快，为国家电网公司全力攻坚抢修复电、受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序贡献物资力量。

(责编：李源、吕骞)

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