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迎返程高峰 全国铁路暑运累计发送旅客突破6亿人次

2023年08月16日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月中旬以来，全国铁路暑运迎来返程客流高峰，8月12日发送旅客1532.6万人次，创暑运单日旅客发送量历史新高。7月1日开始至8月15日，全国铁路暑运已累计发送旅客6.14亿人次。

国铁集团客运部负责人介绍，8月中旬以来，随着旅游客流持续走高，铁路旅客出行需求十分旺盛。铁路部门在确保汛期旅客列车安全的前提下，积极适应市场需求，发挥高铁成网运营优势，统筹运用新线路新装备等运力资源，精心制定列车开行方案，提升客运服务品质，确保了旅客平安有序出行。

一是扩大旅客运输能力。全国铁路日均开行旅客列车达10578列，较2019年同期增长18.9%。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，灵活增开旅客列车，组织动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢，在部分旅游城市间开行夜间高铁，最大限度提升客运能力，有效增加热门地区和方向运力供给，持续开好公益性“慢火车”，努力满足人民群众出行需求。

二是丰富客运产品供给。服务旅客暑期出游，在北京、上海、广州、西安、杭州、黄山等主要旅游城市间，加大旅游列车开行力度，与景区、酒店协调联动，提供全程旅行服务；开好红色游、研学游等特色旅游列车，打造熊猫专列、敦煌号、京和号等精品旅游列车品牌，满足旅客多样化出行需求。

三是提升运输服务品质。加强高峰时段旅客乘降组织，动态增加进出站通道，加大安检查危力度，落实站车空调、餐饮、供水等基本服务，做好老幼病残孕等重点旅客爱心服务，在3500组动车组列车上推广应用“铁路畅行码”，在120个车站实行便捷换乘，为旅客提供更多便利，改善出行体验。

四是保障儿童学生出行。针对暑期儿童、学生旅客集中出行，加大服务保障力度，增加人工验票验证力量，在进出站口、电梯、站台等关键处所加派引导组织和安全保障力量，加强母婴候车室服务，站车广播及时提醒儿童旅客出行注意事项，列车乘务人员重点关注儿童旅客。用好学生优惠票资质线上核验新功能，新入学的大学生持录取通知书即可享受优惠票价，为学生旅客提供良好服务。

五是确保铁路安全畅通。积极应对台风“杜苏芮”“卡奴”，落实汛期安全行车措施，组织铁路干部职工加班加点、日夜奋战，加强线路巡查检修，及时修复水害受损线路，保障铁路大动脉畅通，全力确保高铁和旅客列车安全。坚持全国铁路“一张网”，加强运输集中统一调度指挥，采取停开列车避险、组织迂回运输、增开同径路高铁等措施，科学调配运力，为旅客安全出行提供了有力保障。

铁路部门提示，目前，西安至成都、北京至成都的普速、高铁车次及京广高铁北京至武汉、京沪高铁北京至上海等方向的部分车次还有余票，旅客可通过铁路12306网站（含手机客户端）等官方渠道查询和购买。暑期铁路客流进入高峰期，请旅客朋友合理安排行程，尽量错峰出行，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)
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