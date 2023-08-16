人民网北京8月16日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，8月16日8时，随着G55301次列车从南京南站出发，沿着沪宁沿江高铁驶向太仓站方向进行列车运行图参数测试，标志着沪宁沿江高铁联调联试工作结束，转入试运行阶段，全线开通运营进入倒计时。

沪宁沿江高铁。中国铁路上海局集团有限公司融媒体中心供图

试运行是模拟线路正式运营状态，对高铁运输组织、列车接发、开行密度、设备状态等方面进行的一次全面“实战”检测，包括列车运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车试验等项目测试，为正式开通运营提供科学依据。试运行使用的列车采用运营动车组担当，沿途各站模拟办理客运业务。

沪宁沿江高铁起自南京南站，经南京市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市，至太仓站，通过沪苏通铁路接入上海铁路枢纽，线路全长279公里，设计时速350公里。全线共设南京南、句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓8座车站，其中南京南、张家港、常熟、太仓站为既有车站，句容、金坛、武进、江阴站为新建车站。

沪宁沿江高铁。中国铁路上海局集团有限公司融媒体中心供图

沪宁沿江高铁于2018年10月开工建设。自项目开工建设以来，铁路部门会同施工、设计、监理等单位统筹资源配置，科学安排工期，优化施工方案，强化现场控制，加强施工组织，确保了各节点目标如期实现。

沪宁沿江高铁2019年4月开始站前工程进场施工，2021年12月开始接触网架设，2022年9月开始全线铺轨，2023年5月开始静态验收。

自今年6月15日开始联调联试以来，检测列车、综合检测列车、重联动车组先后上线，以不同速度等级进行往返检测试验以及全线拉通试验。截至8月15日，沪宁沿江高铁共开行各类试验列车898列，检测总里程达33309公里。

沪宁沿江高铁是长三角地区城际轨道交通网的骨干线路，与京沪高铁、沪宁城际铁路共同构成长三角地区向西辐射的高铁大动脉。项目开通运营后，沿线金坛、武进、江阴等区市将打破不通高速铁路的历史，对于进一步完善区域快速铁路网具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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