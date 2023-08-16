新华社北京8月16日电 针对近日世贸组织公布美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告，商务部条约法律司负责人16日回应称，中方注意到相关报告，正在对专家组报告内容进行研究，并将按照世贸组织规则做好本案后续工作。

这位负责人强调，本案问题的根源在于美方的单边主义和保护主义行径。中方依法采取反制措施，是维护自身合法权益的正当之举。2018年3月起，美方泛化国家安全，对包括中方在内的多个世贸成员对美出口的钢铝产品加征关税。该措施引发广泛不满，中方和其他多个成员将美诉诸世贸组织争端解决机制。2022年12月，美措施已被世贸组织裁决违反世贸规则。然而，美方一意孤行，阻挠专家组裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。

这位负责人表示，中方要求美方立即取消违反世贸规则的钢铝232措施，与其他世贸成员相向而行，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

(责编：赵欣悦)

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