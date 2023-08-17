2023中国数字经济创新发展大会开幕式。主办方供图

人民网汕头8月17日电 8月16日，2023中国数字经济创新发展大会在广东省汕头市开幕。本次大会以“聚数联侨 数创未来－高质量推进新型工业化”为主题，聚力打造国家级数字经济产业交流合作平台、数字经济国际合作的重要窗口。

会上，来自数字经济领域的知名院士专家、侨领侨商、企业家代表等建言献策，共话我国数字经济国际合作新路径。

中国科学院外籍院士丘成桐表示，我国需要发展数学思维与应用数学技术，将数字经济做得更尖端、更强大。

中国科学院外籍院士约瑟夫·希发基思以数字人的方式做线上主旨演讲，他表示，人工智能和信息通信技术之间的技术融合向通用人工智能迈出了一大步，未来，构建包含人工智能组件的值得信赖的智能系统的能力，将最终决定人工智能能否成为数字经济创新驱动力。

大会发布的《中国数字经济产业发展报告(2023)》显示，目前，中国产业数字化占数字经济产业比重由2007年的52%上升到2022年的81%。2022年中国数字经济独角兽企业数量与估值占比仅次于美国，位居世界第二。

大会还发布了数字经济人才联合培养计划，成立了汕头华侨试验区通信技术创新实验室，同时举行了数字产业生态合作伙伴签约等仪式。

据悉，本次大会由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办，会期3天。期间举行1场主论坛、16大主题论坛及主题展览、中数大赛决赛等系列活动。

(责编：申佳平、吕骞)

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