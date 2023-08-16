郭莹 彭茜 赵祖乐

原标题：中欧班列助力成渝构建对外开放新格局

8月8日晚，成都第31届世界大学生夏季运动会闭幕，大运会会旗顺利“交棒”德国莱茵-鲁尔区。在闭幕式举行前夕，8月7日凌晨，满载着液晶显示器、汽车配件等货物的中欧班列（成都—杜伊斯堡）专列从成都市青白江区顺利发车，奔赴位于莱茵–鲁尔区的杜伊斯堡港口，处于亚欧大陆两端的两个城市联系愈加紧密。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年间，从重庆、成都发出的中欧班列，日夜不息、驰骋万里，成为承载中国西部对外开放使命的重要枢纽动脉。

2021年，中欧班列（成渝）开行班列数量、运输货值两项指标位居全国第一，并率先成为唯一实现双向运输平衡的班列。2022年，中欧班列（成渝）开行数量占全国累积开行量近四成，成为全国开行量最多、开行最均衡、货值最高、货源结构最优的中欧班列，在助推沿线货畅其流的同时为“一带一路”建设提供助力。

全力保障国际物流通道畅联畅通

成都市青白江现代物流大厦展厅内悬挂着一幅中欧班列运行路线图，红线标注的线路从新疆阿拉山口、霍尔果斯出境，分两路途径哈萨克斯坦、俄罗斯等国，向欧洲延伸，这便是中欧班列的西向通道。得益于这一铁路通道网络的不断延展，过去10年间，上海、宁波，罗兹、杜伊斯堡……百余个境内外城市相继成为这张网络的转换节点，国内1.5万家企业借此发力海外市场。

中欧班列（成渝）驶出成都国际铁路港。青白江区委宣传部供图

相对海运，中欧班列时效更快，从成都到波兰罗兹，海上运输需要45天至50天，通过中欧班列仅需12天左右；相对空运，中欧班列时效相似，成本减少4/5，加上中欧班列实现了常态化开行，日臻完善班列线路，足以满足市场多元化需求。

2016年，19140株榕树苗搭乘蓉欧班列〔中欧班列（成渝）前身〕前往荷兰。发运方四川禾晟德进出口贸易有限责任公司因此成为国内第一家通过铁路出口花卉苗木产品的企业。如今，该企业已与欧洲多家企业达成长期稳定合作。“中欧班列不仅能大幅节约运输成本，还能满足花卉苗木对冷链专柜的需求。”该公司总经理高云飞感慨，内地花木出口欧洲，以前是不敢想象的事，中欧班列的开行让其成为现实。

“中欧班列的开行从根本上破解了成渝地区内陆发展困境，有助于成渝地区内陆开放战略高地建设，推动了成渝地区产业结构优化提升。”在西南交通大学区域经济与城市管理研究中心主任、教授戴兵看来，自工业革命以来，在海洋经济主导的全球经济格局中，内陆发展长期受到制约。“中欧班列的开行破除了西部内陆不靠海不沿边的弊端，为成渝地区对外开放开创了新渠道、打开了新空间，成为带动我国经济高质量发展重要的增长极和动力源。”

成都铁路集装箱中心站。白桂斌摄

一组数据可以与上述观点相印证。从2013年首趟蓉欧班列开行至2023年5月31日，从成都中心站开出的中欧班列超6000列，运输货物品类从最初的二十几个跃升至11597个，境内外130余个城市由此拉近了空间距离，实现了更为紧密的互联互通。

在此基础上，新的方向还在不断开拓。目前，成渝两地正加速建设“多通道跨境、多口岸过境”的国际班列大通道，积极建立以成渝为主枢纽、四向拓展延伸的国际班列线路网络和陆海货运配送体系。其中，成都已建立起西进欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的成都国际班列线路网络和全球陆海货运配送体系；重庆已形成“3+8+N”体系，干支网络基本辐射亚欧大陆全境，并实现了与长江黄金水道、西部陆海新通道等物流通道的无缝衔接。中欧班列（成渝）运行线路拓展近40条。依托“中老铁路+中欧班列”的强强联合，纵跨亚欧大陆国际物流体系正在加速拓展。

多举措促进班列运行“多拉快跑”

仲俊斓是成都中欧班列首发列车司机。谈起中欧班列，他用了一个词来形容——“日新月异”。

从最初的每周1列到每天3列、每天5列，再到现在的高峰期每天8列；从80公里运行时速到如今的120公里；从10人司机队伍增加到500多人。10年间，中欧班列“从无到有，从有到强，从强到精”，并以势如破竹之势，实现年均开行数量“从十位数到百位数，再到千位数”的跨越式增长。

工作岗位上的仲俊斓。人民网 赵祖乐摄

如今，中欧班列的货物运输早已从“单一到达”转化为“双向交流”。川渝两地协同共建中欧班列（成渝），让这条西部地区对外开放的重要物流运输“动脉”通道越来越广。

通道畅的基础上，如何让中欧班列跑出“加速度”？铁路运输部门与港口企业正在加强协同。通过实现信息交互共享、深化运输组织工作，中欧班列的品质和效率实现稳步提升。

位于新都区泰兴镇的成都北编组站是中欧班列往来汇聚的重要集散地。搭载五颜六色集装箱的中欧班列需在这里完成列车编组，然后运转至青白江国际铁路港。

刘伟正在检查车辆。人民网 赵祖乐摄

“锁头指向正确，车钩、车轮、闸瓦都没有问题。”编组站内，中国铁路成都局集团有限公司成都北车辆段成都北上行运用车间技术员刘伟正在对已完成编组的集装箱平车进行检查。

刘伟介绍，中欧班列编组作业前置于成都北车站，他的工作就是根据运载需求，将符合规格的平板车挑出来，快速编成车组，还要对车辆关键部位零部件以及防脱装置进行详细检查。“随着运载需求增加，载重70吨的新型集装箱平车使用占比逐步升高，更快的运行时速、更长的运输距离、大吨级载重对选车和检查都提出更高要求。”刘伟说，这要求作业人员必须细之又细，确保万无一失。

中国铁路成都局集团公司成都北车站调度主任黄君介绍，中欧班列开行数量的增加，对列车编组和车流组织都提出更高要求。“我们一直在积极优化班列运输组织，灵活调整作业流程，不断加大编组辆数和提升牵引质量。通过加强与海关、边检、货运代理公司等沟通协调，及时做好空车调配和装箱作业，针对中欧班列开辟绿色通道，确保优先承运、优先装车、优先挂运。”

黄君透露，今年春运期间，北编组站的老旧设备完成了大修更新，道岔、工电系统、信号设备完成了联合整治，这些都为货车编解效率的提升创造了条件。

青白江海关保障中欧班列开行。青白江海关供图

“我们已实现对中欧班列载运货物的多方协同监管。入境转乘中欧班列的货物，只用办理一次转关，就可完成所有手续，结合H986大型集装箱检查设备的使用，可以实现不打开集装箱的‘非侵入式’查验，提升联运物流效能。”今年7月7日，搭载着汽车零配件的“澜湄蓉欧快线”在成都国际铁路港首发，实现快速通关。成都海关所属青白江海关副关长颜毅介绍，快速通关的秘诀，在于利用成都海关物流监控综合管理平台，打通运营企业、铁路部门、入境口岸及属地海关数据壁垒，强化沟通协调实现高效协同。

共建成渝产业发展区域合作典范

在成都市青白江大道和货运大道交汇处，面积达5万平方米的中欧平行进口车供应链基地（以下简称“中欧汽车城”）异常显眼。宽敞的汽车展厅里，来自欧洲、美国、中东等地的数十辆进口汽车陈列其中。

在某品牌进口车展位前，几位市民正耐心地倾听工作人员的介绍，江先生便是其中一位。“之前看平行进口车只能去天津、上海，现在‘家门口’就能买，不光省了交通费、运费，售后也有保障。”江先生说。

中欧汽车城汽车展厅。人民网 赵祖乐摄

谈起这几年的发展，中欧汽车城运营方、成都正业佶祥平行汽车销售有限公司总经理陈友富感触颇深，“得益于中欧班列，公司业务从平行车进口到二手车出口，成长速度非常快。从2017年的1600万元到2022年的4.3亿元，业务量增长约27倍。”

陈友富的故事，只是众多因中欧班列获益的企业的一个缩影。近年来，成渝两地坚持通道带动经贸、产业发展，依托中欧班列运输优势和品牌效应，打造外向型产业集聚地。稳定开行的中欧班列（成渝），推动着西部电子、汽车、机械等适铁适欧产业高效发展，特色枢纽经济发展初具规模。

以通道促贸易，以贸易聚产业。目前，成都国际铁路港已引进顺丰、厦门建发等供应链管理企业，打造“一带一路”供应链配置中心；香港玉湖、盒马鲜生等国际贸易龙头企业落户，构建多功能国际贸易综合服务平台；TCL、佩南顿等加工贸易项目落户综保区，集聚出口型先进制造业。重庆国际物流枢纽园区则引进了中特物流华贸多式联运运营中心、浩航国际等多式联运头部物流项目，落地新希望鲜生活、鲜易鲜冷链等物流仓储项目和国通智慧冷链产业园、凡品等冷链进口贸易项目，聚集口岸医药、冷链、贸易等临铁特色产业。

就在上个月，从俄罗斯莫斯科发运的首趟中欧班列冷链专列到达成都国际铁路港。据悉，该专列全程采用冷链运输模式，装载31柜肉类、5柜冰淇淋，约830吨，用时15天到达，是疫情后冷链进口业务恢复以来的全国首趟中欧班列冷链专列。

疫情后冷链进口业务恢复以来，全国首趟中欧班列冷链专列到达成都国际铁路港。青白江区委宣传部供图

“以前我们运输货物通过海铁联运要40至50天，现在只要15天左右。铁路全程冷链更加便捷、稳定、安全。”参与此次运输合作方的俄罗斯瑞发冷链运输公司驻中国区总代表徐安娜说，“中欧班列（成渝）的开行计划多、线路多，让我们有了更多选择性，而且配套服务也很完善。”

今年以来，成都国际铁路港积极推进进出口冷链业务，通过对接进口肉类企业、梳理完善业务流程、协调解决堵点和痛点，利用中欧班列（成渝）为进口肉类冷链业务的全面增加做好充足准备。今年年初至今，共运送冷链商品超千吨，全力助推西南地区进口消费升级。

“创新开行中欧班列（成渝）是推动成渝地区双城经济圈建设的重要举措，是服务和构建新发展格局的重要支撑。”成都市口岸与物流办主任杜进有表示，下一步，成渝两地将围绕发挥成渝极核带动作用、双核联动效应和集结中心枢纽功能，开展更加紧密务实合作，保持班列多路径、多通道安全稳定运行，提升品牌市场竞争力和多元化服务水平，推动中欧班列（成渝）实现可持续、高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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