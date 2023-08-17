原标题：升级代码能力、多模态能力！讯飞星火升级并落地众多应用场景

日前，新华社研究院中国企业发展研究中心发布的《人工智能大模型体验报告2.0》显示，讯飞星火位列国产主流大模型测评榜首位；与今年6月首次发布的报告相比，当前中国的大模型产品进步显著。

8月15日，颇受关注的讯飞星火认知大模型再次迎来升级——讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会如约而至，发布代码能力和多模态能力升级，同时发布并升级搭载讯飞星火认知大模型V2.0能力的多项应用和产品。

科大讯飞董事长刘庆峰表示，代码能力是支撑认知大模型智慧的关键维度，多模态能力则是实现通用人工智能的必经之路也是科大讯飞既定的人工智能技术长期战略，大模型赋能个体和行业的大未来正在到来。

技术获得重大突破的同时，搭载讯飞星火认知大模型核心能力的应用和产品也越来越丰富：既有代码快速生成或者改Bug的智能编程助手iFlyCode1.0，能够进行视频创作的讯飞智作2.0，还有帮助教师设计教学活动、一键生成课件的星火教师助手，面向学生口语练习的星火语伴2.0，讯飞AI学习机也升级AI编程空间和AI创意画板。此外，科大讯飞还和华为联合发布讯飞星火一体机，为每一家企业提供专属的大模型，联合打造全国产化算力底座。

到目前为止，讯飞星火已陆续在教育、办公、汽车、金融、工业、医疗等行业推进真实可见的应用落地，同时也和开发者一起持续构建通用人工智能新生态。“关于未来，无论你觉得行还是不行，你终将都是对的”，科大讯飞董事长刘庆峰表示，要打造每个人的AI助手，释放每个人的无限可能。（记者 李政葳 曾震宇）

(责编：董童、李源)

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