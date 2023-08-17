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一带一路 大道同行

福建省委常委、福州市委书记林宝金：把融入共建“一带一路”作为建设现代化国际城市的重要抓手

张玉珂 李娜 余尤宜 钟巧花 林晓丽 陈欢欢 任妍 李楠楠
2023年08月17日10:28 | 来源：人民网
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　　十年耕耘，十年收获，共建“一带一路”已成为开放包容、互利互惠、合作共赢的国际合作平台和国际社会普遍欢迎的全球公共产品。地处东南沿海的福建省福州市，是21世纪海上丝绸之路战略支点城市，其发展印记与“一带一路”建设轨迹息息相关。“海风”拂过榕城，带来机遇与活力，乘“风”而上的福州，如何立足于“建设现代化国际城市”的发展愿景，续写“海丝情缘”？在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，人民网记者就此专访了福建省委常委、福州市委书记林宝金。

福建省委常委、福州市委书记林宝金接受人民网记者专访。人民网 焦艳摄

福建省委常委、福州市委书记林宝金接受人民网记者专访。人民网 焦艳摄

　　人民网：福州是“21世纪海上丝绸之路”战略支点城市，请您谈谈福州在融入“一带一路”建设方面有哪些优势？

　　林宝金：作为21世纪海上丝绸之路战略支点城市，福州融入共建“一带一路”，优势是很明显的。

　　第一个是区位优势。福州是我国东南沿海重要门户，是古代海上丝绸之路的重要起点和发源地。福州海岸线长、天然良港多，万吨以上深水泊位达64个；福州长乐国际机场，已开通的国内外航线达119条。

　　第二个是先发优势。习近平同志早在1991年就深刻阐述了江海开发对振兴福州的意义，强调“福州的优势在于江海，福州的出路在于江海，福州的希望在于江海，福州的发展也在于江海。”由此，“海上福州”建设应运而生。同样在上世纪90年代，福州发展要与国际接轨，那么就要建设一个大型国际机场。长乐国际机场从构想策划、设计规划，到资金筹措、开工兴建，习近平同志都亲自决策推动。1994年7月，习近平同志提出福州自己来办展、建平台。同年10月，就有了首届“福州国际招商月”。这些重要理念、探索实践，为福州融入“一带一路”奠定了基础，也是我们最大的优势。

　　第三个是政策优势。我们已经拥有海丝核心区、自贸试验区等“多区叠加”战略机遇，近期还获得中印尼经贸创新发展示范园区、福州长乐国际机场综合保税区等政策支持，给予发展强大保障。

　　第四个是平台优势。我们拥有海丝博览会暨海交会、海丝国际旅游节、中国跨境电商交易会等开放平台，让福州频频在国际舞台亮相。

　　还有第五个是侨缘优势。我们拥有榕籍华侨430万，遍布全球170多个国家和地区。

　　人民网：把握住优势，福州在“一带一路”建设方面取得了哪些成果呢？

林宝金向人民网记者介绍福州在“一带一路”建设上的成果。人民网 焦艳摄

林宝金向人民网记者介绍福州在“一带一路”建设上的成果。人民网 焦艳摄

　　林宝金：近年来，福州抢抓共建“一带一路”重大机遇，深度融入海丝核心区建设，推动海丝战略支点城市建设取得新进展新成效。具体来说，我们推进了六大方面的工作。

　　一是做强海港空港。去年福州港货物吞吐量超3亿吨、跻身全球港口前20，长乐国际机场旅客吞吐量超千万人次，门户枢纽作用更加凸显。

　　二是推动陆海联通。“闽都号”中欧、中老班列开行，实现“海丝”“陆丝”有效衔接，成为“一带一路”重要节点城市。

　　三是贸易持续增长。2022年福州进出口总额约3600亿元，其中“一带一路”沿线国家地区占三分之一以上，也就是总额达1255亿元、同比增长14.6%。

　　四是合作日益密切。今年初，福州市经贸交流代表团访问印度尼西亚、马来西亚和菲律宾，签约24个重点项目，总金额490多亿元。

　　五是活动效应显现。海丝博览会、丝路国际电影节、海丝国际旅游节打响品牌，国际影响力持续提升。

　　六是国际“朋友圈”不断扩大。与菲律宾马尼拉市、印尼三宝垄市等13个“一带一路”沿线城市缔结了友好关系。

　　人民网：今年初，国务院批复同意在福建福州设立中国—印度尼西亚经贸创新发展示范园区，请您谈谈目前的建设进展及成效。

　　林宝金：中印尼“两国双园”是中国同东盟国家间首个经贸创新发展示范园区，探索两国通过互设产业园区、联动发展的新型产能合作模式。其中，中方园区以福州元洪投资区为核心，规划面积61平方公里。习近平总书记强调，要实施好“两国双园”等重点项目，高质量共建“一带一路”，为印尼发展和两国合作提供加速度。今年以来，在党中央和省委省政府支持推动下，园区建设稳步推进，取得了阶段性成效。我想主要有八大方面。

　　一是对标国务院批复的《中国—印度尼 亚经贸创新发展示范园区建设总体方案》，组织编制《中国—印度尼西亚经贸创新发展示范园区建设实施方案》，梳理了需要国家和省级层面支持的政策举措，加快推动“一方案四清单”落地见效，也就是实施方案和政策清单、项目清单、任务清单、责任清单。

　　二是建立了中印尼“两国双园”联合工作委员会，定期开展高层磋商。

　　三是省市层面与印尼高层高频互动，成功举办中印尼经贸博览会等7场大型活动。

　　四是成立了经贸对接小组，赴印尼开展工作。今年签约“两国双园”项目29个、总投资467亿元。

　　五是通过国际招标，高标准编制城市设计规划、产业规划等，生成百个、总投资近千亿元的项目。

　　六是以工业（产业）园区标准化建设为抓手，扎实推进元洪国家冷链物流基地、中印尼食品产业园等设施互通、产业互联项目建设。

　　七是创新“指挥部+管委会+投资公司+产业基金+智库”开发运作模式，成立“两国双园”控股公司，进一步提速园区建设。

　　八是组织御冠、丰大、胜田等100余家国内企业赴印尼园区考察，邀请50多位侨领返乡考察，达成了一批合作意向。

　　人民网：今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，请您谈谈福州今后如何更好服务和融入“一带一路”，加快建设现代化国际城市。

　　林宝金：福州将深入学习贯彻党的二十大精神，把融入共建“一带一路”作为建设现代化国际城市的重要抓手，统筹布局大通道、搭建大平台、促进大开放。

　　首先，着力做强门户。重点建设丝路海港城、国际航空城、现代物流城，加快推进高铁进机场、国际深水大港等建设，加快打造海陆空联动的国际大通道。

　　其次，着力搭建平台。持续办好数字中国建设峰会、中国国际数字产品博览会、海丝博览会暨海交会、海丝国际旅游节、中国跨境电商交易会等活动，高标准推进中印尼“两国双园”建设，加快打造与东盟国家经贸合作交流新高地。

　　第三，着力优化环境。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，依托自贸试验区福州片区、海丝中央法务区福州片区建设，重点服务企业降低物流成本、创业成本、运行成本，加快打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

　　总之，我们将以共建“一带一路”倡议提出十周年为契机，进一步扛起使命、做实工作，加快建设现代化国际城市，努力把习近平总书记为福州擘画的宏伟蓝图变为美好现实，更好地向“一带一路”沿线国家和地区展示中国式现代化的福州实践，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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