人民网北京8月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局发布了燃气灶具、燃气用连接软管、瓶装液化石油气调压器、可燃气体探测器等4类燃气器具产品质量安全风险提示。

市场监管总局相关负责人表示，为提醒广大用户正确选购和使用燃气器具，防范化解燃气安全风险，切实保障人民群众生命和财产安全，总局发布了4类燃气器具产品质量安全风险提示。该负责人表示，下一步市场监管部门将聚焦安全风险隐患较大的工业产品，加强质量安全监管，守牢产品质量安全底线，以高水平安全保障高质量发展。

燃气灶具风险提示

市场监管总局提醒，选购和使用燃气灶具时应注意以下几点：

一是选购时注意查看产品铭牌，确认产品名称和型号、使用燃气类别、额定燃气供气压力、额定热负荷等信息是否齐全，家用燃气灶要注意查看是否有CCC认证标识。

二是不同气源的燃气灶具产品结构有所区别，要根据气源种类选择合适的产品。

三是注意查看是否具有熄火保护装置。

四是燃气灶具应严格按说明书要求和相关规定，由专业人员进行安装。

五是定期清理火盖、喷嘴等易堵塞的地方，使燃气灶具保持最佳的燃烧工况，清理时尽可能不拆动燃烧器部件，注意不要损伤燃气管路，以免引发燃气泄漏事故。

六是国家强制性标准规定，自售出当日起，家用燃气灶具的判废年限应为8年，超过使用期限的燃气灶具应及时更换。

七是鼓励用户安装使用燃气智能表、燃气泄漏安全保护装置、自闭阀、独立式感烟火灾探测器、可燃气体探测报警器等保护装置，主动防范燃气泄漏风险。

八是坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

燃气用连接软管风险提示

市场监管总局提示，在选购和使用燃气用连接软管时应注意以下几点：

一是不锈钢波纹软管和金属包覆软管的弯曲性能、强度、耐腐蚀性、耐高温性较好，可有效防止外力破坏或虫蛀鼠咬。

二是用户应选购标明产品名称、规格、制造商名称、产品标准号等信息的产品；对于橡胶和塑料软管，软管上长度每隔300mm或单根软管上需标识上述信息以及生产日期和使用期限。

三是使用不锈钢波纹软管时，应注意软管用途和连接形式与燃气器具是否一致；使用橡胶和塑料软管时，需在两端连接处采取卡箍固定。

四是橡胶和塑料软管应安装在灶面高度以下，远离火焰，以免火焰烘烤加速软管老化；使用长度不应超过2米，不得穿越墙、顶棚、地面、门窗，不能在折弯、拉伸、扭转、受压状态下使用。

五是燃气连接软管要定期检查和更换，尤其是橡胶和塑料软管发现硬化、老化、龟裂、松动现象或超过使用期限（国家强制性标准规定使用期限不超过3年），要及时更换。

六是坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

瓶装液化石油气调压器风险提示

市场监管总局提示，在选购和使用瓶装液化石油气调压器时应注意以下几点：

一是国家强制性标准规定，家用调压器和商用调压器的额定出口压力分别为2.8kPa和2.8kPa/5.0kPa，且每个调压器出口压力固定，在使用过程中不可调节。出口压力过高，可能会导致管道接口处漏气或者直接脱落发生燃气泄漏，也可能因燃烧不充分而产生有毒有害气体，存在明显的安全风险隐患。

二是俗称的中压阀出口压力一般高于50kPa甚至达到几百kPa，且带有调节功能，存在巨大安全隐患，不得使用中压阀代替调压器。

三是调压器是特殊的工业产品，不宜随意购买，建议在经营这类产品比较专业的单位购买，听取专业人员建议。家用调压器出口为软管接头时，应选择带有过流切断安全装置的产品。

四是优先选择壳体标注制造厂名称、商标、型号、生产日期、使用年限及燃气流动方向的调压器产品。购买时查验产品包装内应附有说明书、检验合格证等材料。

五是安装方式不正确容易引起调压器工作不正常，应严格按相关规定和说明书要求，由专业人员安装、更换和维修。

六是定期进行安全检查，可采用浓度较高的洗洁精水、肥皂水先行涂抹在调压器壳体接缝及接口处，再打开液化石油气气瓶阀门，如果有泡沫出现说明有漏气现象，应及时更换。

七是坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

可燃气体探测器风险提示

市场监管总局提示，在选购和使用可燃气体探测器时应注意以下几点：

一是首先要了解可燃气体探测器一般分为天然气型、液化石油气型、人工煤气型等，然后需根据使用燃气气体种类选择相应的报警器。购买时，注意查看铭牌标志上的探测气体种类、供电方式、生产日期等信息。

二是安装时，需按照说明书要求安装在合适的位置，避免安装在被遮挡的地方或易被污染的地方。使用前，先启动报警器自检功能，确认产品已进入正常监测状态，并观察指示灯是否处于正常工作状态。

三是使用期间，应长时间保持通电状态，避免频繁断电、通电。注意对产品进行定期清理和维护，以免进气孔堵塞，重启后需再次启动自检功能，确保各项功能正常。

四是如果发出警报，应先关闭燃气阀门，打开门窗通风，切勿开灯或打开任何电器开关。查找燃气泄漏的原因，无法确认原因时应立即联络燃气公司进行处理。

五是如果产品说明书中注明使用期限，则超过使用期限的产品应及时更换。

六是坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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