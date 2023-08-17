人民网北京8月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日市场监管总局印发通知，在江苏省开展计量器具型式批准告知承诺制改革试点。

市场监管总局相关负责人表示，此次试点是为了进一步深化“放管服”改革，提高行政审批效率，优化营商环境，激发市场主体活力，切实解决计量器具型式批准审批周期长等问题，而推动的计量监管体制改革和制度创新。

通知要求，试点工作要深入贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，积极开展计量领域行政审批事项改革试点探索，确保事项合法、程序规范、服务优质，提高审批效能，进一步减轻企业办事负担，更大激发经营主体活力，为全国计量器具型式批准制度改革积累可复制可推广的经验。

通知还要求，江苏省市场监管局需加强组织领导，认真落实属地监管责任，精心组织实施试点工作，进一步完善试点方案，规范改革事项审批要求和实施程序，切实简化审批流程，探索加强事中事后监管的有效方式和措施，真正做到审批更简、监管更强、服务更优。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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