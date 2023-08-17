原标题：比亚迪方程豹及首款技术平台DMO正式发布，新车豹5携家族亮相

8月16日，“豹力全开 共赴山海”方程豹品牌暨技术发布会在深圳比亚迪全球总部举行。活动正式发布了全球专业个性化品牌方程豹及其核心专属技术DMO超级混动越野平台。首搭DMO的超级混动硬派SUV豹5也正式发布。同时，豹8概念车“SUPER 8”以及豹3所共同构成的“583”硬派家族同步惊艳亮相。

作为以电为主的专业级越野平台，DMO整合了比亚迪集团二十余年的前沿技术积累，以及在插混领域数百万辆应用的核心智慧，彻底释放“电”的想象空间，以“一专多能”的全面技术能力，打破横跨在新能源汽车全场景用车受限的终极难题，成为多领域、全场景、全工况车型的孵化平台，重塑汽车的价值和标准，重构越野的格局和标杆。以科技开启个性越野旅程。

方程豹：以电之力，开启新能源汽车“更大的变革”

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，比亚迪将通过方程豹，为全球用户带来前所未有的专业个性化用车体验，并与用户共同开启新能源汽车“更大的变革”，让汽车成为每个人独一无二的“个性化专属品”。

“方程豹”的命名，即是意图“用探索数字世界的专业智慧和精神，求解汽车与用户生活的个性化变革”。为此，方程豹将集成比亚迪顶尖的专业技术、前瞻的设计理念，以及全产业链垂直整合的供应链体系，致力于让每一位车主的座驾拥有更多专属可能性。

在方程豹的愿景中，专业新能源技术与多元用户个性的结合，将打开用户专业体验的全新维度：无论是旷野、赛道还是城市、高速、户外，无论是偶尔释放还是平凡日常，所有场景下的专属驾乘体验都将触手可及。个性，将成为生活的日常；生活，将拥抱无限的可能。

王传福表示，“方程豹，就是新能源+无限可能，让每个人的个性化梦想照进现实！”

DMO：以电的全能，重塑越野新格局、新标杆，实现“个性平权”的自由生活

DMO是划时代的混动技术平台，是比亚迪新能源向燃油发起的最后的总攻，也是方程豹汽车的专属“豹力科技”。方程豹将依托DMO，打造专业、强悍、独特的新能源汽车产品，开辟“电”之上的越野自由、城市自由和无限自由，用技术重新定义用户的出行自由。

DMO以专业越野为核心，通过比亚迪全新混动非承载式架构和越野专用混动架构的极致融合，充分发挥比亚迪在高性能底盘、智能电四驱及越野专用动力总成等方面的领先优势，成就超级整车安全之上超强动力、强悍越野与极致能耗之间的最佳平衡。

DMO平台的颠覆性意义在于，以全新思路和解决方案，攻克了“高阶硬派越野”与“豪华舒适驾乘”、“高性能越野”与“低油耗体验”，二者无法兼顾等一系列技术难题。

传统越野车为了提升车身扭转刚度和通过性，对大梁进行专门强化，这也将进一步加大整车重量，并抬升整车重心，增加了侧翻的安全隐患并导致操控性差。DMO以创新性理念，给出“两全其美”的解决方案：将具备本征安全的刀片电池和高强度钢大车架强强融合，演化出真正的CTC电池底盘一体化技术。刀片电池既是能量体、也是结构件，不仅能保证极端越野场景下的电池安全，还能带来更多的整车安全提升。

DMO车型的大车架扭转刚度，较传统豪华越野车提升38%，整车质心也更趋向于黄金中点，并实现50:50的黄金轴荷比，不仅安全、更好操控，在越野路面的可靠性上实现了质的跨越。

DMO开创性地将“电”和非承载式车身深度融合，充分利用了非承载式车身的架构特点实现上下车体的解耦，从而走出了“上下车身分体开发、共同承载、互相赋能”的新思路，下车体聚焦智能极限越野，上车体聚焦豪华舒适安全，中间通过柔性衬套和悬置来隔振降噪，将性能与舒适分别发挥到极致。

在此基础之上，DMO搭载前后双叉臂独立悬架，并兼容比亚迪独有的云辇-P智能液压车身控制系统，让城市SUV的平顺静谧，也能在强悍越野的硬派SUV上实现。

DMO车型还可以利用新能源越野车的先天四驱优势，通过“前轮正转、后轮反转”的智能扭矩控制技术，以及智能制动控制技术，打造全球首发的“豹式掉头”功能，整车转弯半径可缩小至3.4米。

DMO搭载了全球首款纵置EHS电混系统、行业首创的越野专用后驱电总成、CTC越野专用双层电池包，以及行业领先的1.5T、2.0T纵置骁云高功率发动机，带来媲美燃油越野车5.0T发动机的500+kW系统功率，以及同级最强的32000N牵引力。

更重要的是，基于“电”的能力和电机的精准控制逻辑，DMO车型不仅“天生带锁”，集齐了“前后电子差速锁+能量中锁”的顶级配置，更彻底颠覆传统越野车的复杂档位操作逻辑，一键即可切换DMO首搭的专用低速越野档，让越野更省心、更轻松、更可靠。

强悍动力与精准电控的强强联合之下，DMO车型得以成就更极致的越野新体验：沙漠干拔可实现150米冲坡高度，并轻松掌握泥沼脱困、崎岖山地攀爬、碎石坡翻越等众多极限能力。

同时，DMO车型的出现，也有望彻底打破“越野油耗高”的铁定律。相比同级别的燃油越野车，DMO车型能在综合工况实现35%的节油，开创硬派SUV能耗的新标杆。

未来，比亚迪将以DMO车型为起点，进入硬派SUV、跑车等传统燃油车占绝对主导地位的专业领域，重塑市场规则；并探索更多元汽车产品形态与可能性，彻底实现“个性平权”，为用户带来不同个性化场景下独特的用车体验与潮流生活新形态。

“583”硬派家族：以电的强悍，打造方程豹汽车的硬派产品矩阵

作为比亚迪旗下面向中高端市场的专业个性化品牌，方程豹将充分发挥比亚迪在新能源汽车领域20年的深厚积累与前瞻布局，并围绕个性化领域的独特用车需求，建设专属的技术及产品研发团队、产品验证标准，以及生产体系、品质管理体系等。

方程豹以“方程”的专业严谨结合“豹”的肌肉灵动，构建方程豹汽车产品的独特“豹力”特征，陆续推出包括DMO、专业跑车平台在内的一系列专属“豹力科技”，并由技术延伸打造方程豹专属的“豹力美学”，呈现出独特的硬派力量之美、未来科技之美以及无限拓展之美。

豹5即是首款“豹力”特征作品，定位超级混动硬派SUV，将搭载DMO、云辇-P等核心科技，为用户提供前所未有的新能源个性体验。

豹5基于“超级锁扣”的设计灵感，将时尚机能的工业科技美感与具有力量、气势的野性肌肉感融合凝聚，让力量、强悍与可靠展露无遗，紧密的咬合设计为用户带来无与伦比的稳固感、安全感。而“方程之光”理念下打造的前脸灯带，深邃多维、清晰硬朗而又张力毕露，将具有新能源特色的秩序美、科技美展现得淋漓尽致。

作为个性化品牌，方程豹将产品形态的最终呈现，最大限度交由用户定义，依此打造豹5具有更强拓展性、更大改装空间的无限分体式前脸设计。不同的前脸结构既交叉融合又各自独立，为每一位用户的个性需求而构建出更便捷改装的纯粹基底。

豹8车型的概念车SUPER 8，则展示了方程豹对硬派SUV的未来探索。

SUPER 8在设计上不再拘泥于传统的方盒子设计，而是从科幻的未来战场获取灵感，将赛博工业美学与肌肉感相融合，营造出强壮、宽大的体量和高级、纯粹的车身形面；咬合式锁扣设计环绕整车，体现了底盘与车身的上下分体式连接，又展现出极强的结合性、稳固性与保护感，让用户自信驰骋、自由穿越、自在征服。

发布会现场，方程豹还同步披露了豹3的初步信息。豹3作为千人千面的潮酷新物种，将玩转潮流与真我的变幻，以更自由的“灵动玩心”抵达流光溢彩的乐趣世界。

方程豹“583”硬派家族，以兼具“野心、悦心、玩心”的多样化强悍产品，让不同人群的个性化用车需求拥有更专属的承载，全方位地展现方程豹汽车的强悍产品矩阵，以及对于“专业”和“个性”两大定位的体系化思考与实践。

比亚迪：以最强技术和独特产品，构建方程豹品牌及价值体系

方程豹汽车总经理熊甜波表示，方程豹的“个性化”，就是用独特产品点亮每一种热爱，就是用专业技术随心释放更多的生活想象。

在方程豹展现的个性化生活图景中，方程豹品牌将与用户一起，以开放的姿态拥抱每一种色彩与天马行空，用先锋前瞻、不竭进取的专业实力，自由探索“电”之上产品品类、产品形态以及用车生活的无限可能，让每一种真我个性都能实现独特表达、尽情释放。

围绕这一目标，方程豹将持续在产品研发、选改装形态、渠道布局、终端运营、用户服务乃至社群生态等方面，提供基于消费者多样化需求的内容，以及自由、愉悦的高品质体验。

方程豹首批渠道终端将采用全直营模式，以确保服务和体验品质的一致性。同时，其计划于2023年内覆盖一线、二线等60座城市，并以此为关键触点，为用户提供全生命周期的高效透明、专业真诚的服务，并和车主、粉丝及各界朋友保持广泛、深度、多样化的紧密沟通。

发布会最后还预告了方程豹的线下首秀，将于8月25日起，以独立展台的形式登陆成都国际汽车展览会，首款车型豹5也将首次与全球的消费者见面。

(责编：曹淼、李源)

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