车柯蒙 王天乐 焦磊

快递送到牧场羊群边、乡村土特产乘着冷链车去往全国的菜市场……农村流通贯通城乡、连接生产和消费，是现代流通体系的重要组成部分，也是乡村振兴的重要内容。

近年来，我国县域商业体系建设取得积极成效。商务部数据显示，2022年，全国建设改造县城综合商贸服务中心983个，乡镇商贸中心、集贸市场3941个；各地建设各类县级物流和寄递配送中心1500个，乡镇快递和邮件处理站点7600个，95%的行政村实现快递直达；新增农产品冷库库容1080万吨，产销对接活动帮助销售农产品760亿元；新能源汽车下乡车型销售同比增长87%，家电以旧换新销售额同比增长127.6%。

8月14日，商务部等九部门联合发布《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》（以下简称《行动计划》），从完善县域商业网络设施和业态、发展农村物流共同配送、推动县域流通企业转型升级、丰富农村消费市场、推动农村电商高质量发展、提升优质农产品供给水平、加强农产品流通体系建设等七方面，明确了21项重点任务。

《行动计划》提出，推动村级站点设施共建、服务共享，丰富日用消费品、农资、邮政、快递等服务，实现“一点多能、一网多用”。在县乡村商贸物流体系建设过程中，随着服务触角的深入，服务范围的拓展，“方便多了”成为浙江省长兴县洪桥镇东王村村民的普遍反应。

一年前，浙江省长兴县洪桥镇东王村的静兰超市，还是一家普通的农村超市，2022年下半年，静兰超市升级为“商邮驿”综合便利服务站，除了提供日常生活消费品，还为村民们提供寄取快递、网上代购、小额取款、办理金融保险等多项服务。

“非常方便，以前要骑车20多分钟去洪桥镇去拿快递，现在走路5分钟就可以拿了。”洪桥镇东王村村民陈颖表示，除了取快递，网购退货寄件也能在这里实现，方便多了。

静兰超市负责人姜桂兰告诉《记者去哪儿》栏目，升级成“商邮驿”综合便利服务站以后，店内客流量明显增长。此外，村民来拿快递或者取钱时也会买点东西回去，这对销售增长也有很大帮助。

静兰超市是长兴县在县域体系大框架下延伸到群众身边的一个有力触角，也是长兴县200多个行政村里小超市的转型缩影。建立健全县乡村商业网点，创新发展“商邮驿”等村级末端服务网点，在促消费、保民生、推动乡村振兴、助力共同富裕等方面发挥了积极作用。

随着乡村振兴的全面推进，农村快递的发展步伐也在加快。建设改造县级农村物流配送中心和乡镇快递物流站点，提高物流配送效率，增强服务能力，成为深化农村寄递物流体系建设最重要的发展任务之一。

中国邮政集团公司浙江省长兴县分公司党委委员陈琪介绍称，在长兴县已建设县域商贸配送中心和商贸物流共配仓，整合线上资源，并与当地商贸批销商进行合作。通过该项目的建设，共节省成本在200余万元，为商家节省了仓储和配送的成本、为末端商超降低进货成本、丰富了邮政的工作业态、提升乡村服务工作，最重要的是为老百姓提供更加便捷的购物方式，实实在在提高了村民的幸福感和获得感。

乡村旅游是旅游的重要组成部分。通过丰富优质乡村旅游产品供给、拓展乡村旅游产业链条，可以提升一二三产业附加值，助力县域商业体系建设，促进县域消费和农民增收。夜间经济则成为助力旅游消费的重要抓手。

为了培育消费增长新动能，长兴县积极挖掘当地特色亮点，创建太湖古镇等3个全省首批夜坐标，获评浙江省全省首批夜间经济样板城市。2023年1-6月，全县接待过夜游客195万人，同比增249.5%。

在升腾的烟火气中，龙之梦乐园内的太湖古镇在原有节目的基础上，推出了水上实景演出、民族歌舞、经典山歌串烧、传统鸬鹚捕鱼技艺等活动，搭配亲水平台，让游客体验丰富的消费场景，打造消暑纳凉的好去处。

“我们结合自己特色，把夜经济当作重点方向来打造，从而实现商户、景区、游客之间的三赢。”太湖龙之梦乐园副总裁柳九邦表示，每天古镇人流量在4-5万，周末可达6-7万人次。商业业态与演绎业态的集合也为古镇内的商户创造了良好的营商环境，不仅增加了商户的营收，更增加了他们在古镇内经商的信心。

“当前，乡村消费市场呈现出持续稳定增长的态势，并且出现了一些新的亮点：一是乡村旅游消费呈现出快速增长的趋势；二是乡村电商逐渐兴起，越来越多的农产品通过农村电商的平台直接销售给消费者。”商务部国际贸易研究员副研究员洪勇表示，要进一步释放农村市场的消费潜力，可以从加强基础设施建设、加强农产品质量安全监管、扩大农村电商的覆盖范围等几方面进一步发力。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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