人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

英特尔锐炫显卡成为杭州亚运会官方指定图形处理器

2023年08月17日13:04 | 来源：新华网
小字号

原标题：英特尔锐炫显卡成为杭州亚运会官方指定图形处理器

　　2023年8月15日，杭州第19届亚运会官方图形处理器供应商发布仪式在杭州举行，英特尔正式成为杭州亚运会官方图形处理器供应商。杭州亚组委市场开发部副部长叶虹、英特尔中国市场部总经理吕冬等出席发布仪式，共同见证英特尔锐炫 显卡成为杭州亚运会官方指定图形处理器。

　　杭州亚组委市场开发部副部长叶虹表示：“我们很高兴地看到英特尔加入杭州亚运大家庭。据了解，英特尔曾经参与了多届大型国际性赛事，有着丰富的赛事服务经验。我们相信，有这样的企业加持，将为杭州亚运会提供更有品质的保障，带来更多新的理念。”

　　以科技助力，加速电竞体育化发展

　　在科技创新的引领下，电竞不仅将娱乐游戏与竞技体育融合在一起，更是乘着数字化浪潮作为新型体育项目走上了更广阔的国际舞台。以电竞入亚为起点，全球电竞产业正迎来高增速发展，电竞的影响力也不断向体育、文旅、科技等不同领域辐射，为产业发展带来新机遇。

　　英特尔中国市场部总经理吕冬表示：“英特尔是中国电竞产业腾飞二十余载的见证者和推动者。作为多项国际重要体育赛事的官方合作伙伴，我们很荣幸能够成为杭州第19届亚运会官方图形处理器供应商，共同见证电竞将首次成为正式竞赛项目亮相亚运会赛场。”

　　为梦想喝彩，不断解锁创新体验

　　作为杭州亚运会官方指定图形处理器，英特尔锐炫显卡一直以新锐之势不断进步，为用户创造更加出色的体验。在本次发布仪式上，英特尔发布了英特尔锐炫 亚运特别版显卡，所具有的光线追踪、人工智能驱动的Xe超级采样（XeSS）以及AV1编解码等技术，能够以惊艳的画质带来畅爽的游戏体验。此外，英特尔还携手《无畏契约》推出了限量非售卖英特尔锐炫 x 无畏契约定制亚运特别版显卡。两款显卡均由英特尔ODM厂商蓝戟倾力制作，共同为亚运加油助威，为每一个电竞梦喝彩！

　　携手生态伙伴，焕新亚运观赛之旅

　　英特尔作为杭州亚运会官方图形处理器供应商，为了增强我国数亿电脑用户的亚运观赛体验，英特尔 Bridge Technology和Celadon技术赋能新型电脑应用商店，携手中国移动咪咕，把手机上的Android咪咕视频App很好地运行到电脑上，利用电脑CPU和显卡的强大性能，为广大电脑用户提供了大屏幕、多窗口同时运行等使用咪咕视频App观看亚运赛事的全新体验。这将为广大亚运观众提供手机端、电视端之外的一个电脑端观赛入口，让观众可以实时见证亚运赛事精彩时刻。

　　一直以来，英特尔致力于创造改变世界的技术，以科技之力见证、参与和推动各项体育赛事的发展。展望未来，英特尔将继续携手生态合作伙伴探索更多可能，一起为全球体育事业的持续发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第十八届研电赛举办 进一步探索产学研融合发展路径
　　人民网北京8月17日电 （记者赵竹青）8月10至13日，第十八届中国研究生电子设计竞赛（简称研电赛）全国总决赛在广东省东莞市举行，最终经全国八大赛区初赛、创投机构近一个月的初赛选拔与命题单位的评审推荐，来自全国136所参赛单位518支队伍的1352名学生来到决赛现场，带着最新的电子科研成果和智能硬件创新产品演示交流、同台竞技、展示风采。 今年的研电赛与承办城市东莞的“科技创新、先进制造”城市主题不谋而合，创新论坛、创业早茶会、人才招引、合作洽谈等数十场专项赛事活动在总决赛期间同步启动，研电赛与东莞一起，共同探索优秀人才培养交流平台的建设以及产学研深度融合的路径。…
国际首套300MW先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试
　　人民网北京8月17日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院工程热物理研究所获悉，近日，我国压缩空气储能系统研发方面取得重大突破，由中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司联合自主研发的国际首套300MW级先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试，顺利下线。 储能技术是能源革命的关键支撑技术和国家战略性新兴产业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部