原标题：英特尔锐炫显卡成为杭州亚运会官方指定图形处理器

2023年8月15日，杭州第19届亚运会官方图形处理器供应商发布仪式在杭州举行，英特尔正式成为杭州亚运会官方图形处理器供应商。杭州亚组委市场开发部副部长叶虹、英特尔中国市场部总经理吕冬等出席发布仪式，共同见证英特尔锐炫 显卡成为杭州亚运会官方指定图形处理器。

杭州亚组委市场开发部副部长叶虹表示：“我们很高兴地看到英特尔加入杭州亚运大家庭。据了解，英特尔曾经参与了多届大型国际性赛事，有着丰富的赛事服务经验。我们相信，有这样的企业加持，将为杭州亚运会提供更有品质的保障，带来更多新的理念。”

以科技助力，加速电竞体育化发展

在科技创新的引领下，电竞不仅将娱乐游戏与竞技体育融合在一起，更是乘着数字化浪潮作为新型体育项目走上了更广阔的国际舞台。以电竞入亚为起点，全球电竞产业正迎来高增速发展，电竞的影响力也不断向体育、文旅、科技等不同领域辐射，为产业发展带来新机遇。

英特尔中国市场部总经理吕冬表示：“英特尔是中国电竞产业腾飞二十余载的见证者和推动者。作为多项国际重要体育赛事的官方合作伙伴，我们很荣幸能够成为杭州第19届亚运会官方图形处理器供应商，共同见证电竞将首次成为正式竞赛项目亮相亚运会赛场。”

为梦想喝彩，不断解锁创新体验

作为杭州亚运会官方指定图形处理器，英特尔锐炫显卡一直以新锐之势不断进步，为用户创造更加出色的体验。在本次发布仪式上，英特尔发布了英特尔锐炫 亚运特别版显卡，所具有的光线追踪、人工智能驱动的Xe超级采样（XeSS）以及AV1编解码等技术，能够以惊艳的画质带来畅爽的游戏体验。此外，英特尔还携手《无畏契约》推出了限量非售卖英特尔锐炫 x 无畏契约定制亚运特别版显卡。两款显卡均由英特尔ODM厂商蓝戟倾力制作，共同为亚运加油助威，为每一个电竞梦喝彩！

携手生态伙伴，焕新亚运观赛之旅

英特尔作为杭州亚运会官方图形处理器供应商，为了增强我国数亿电脑用户的亚运观赛体验，英特尔 Bridge Technology和Celadon技术赋能新型电脑应用商店，携手中国移动咪咕，把手机上的Android咪咕视频App很好地运行到电脑上，利用电脑CPU和显卡的强大性能，为广大电脑用户提供了大屏幕、多窗口同时运行等使用咪咕视频App观看亚运赛事的全新体验。这将为广大亚运观众提供手机端、电视端之外的一个电脑端观赛入口，让观众可以实时见证亚运赛事精彩时刻。

一直以来，英特尔致力于创造改变世界的技术，以科技之力见证、参与和推动各项体育赛事的发展。展望未来，英特尔将继续携手生态合作伙伴探索更多可能，一起为全球体育事业的持续发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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