原标题：Soul反诈课堂走进影院，警企协作反诈科普开创新模式

“截至2022年底，公安部门公破获电信网络诈骗案件115.6万起，止付冻结涉案资金9165余亿元，劝阻9385万名群众免于被骗，累计挽回经济损失2861余亿元。”在近期热映的反诈电影《孤注一掷》结尾，一组数据让众多观众震惊。

在移动互联网快速发展的当下，网络的便利性和快捷性被一些不法分子利用，网络刷单、网络贷款、高薪招聘、杀猪盘......各种新型网络电信诈骗方式层出不穷，让人防不胜防。

Soul App作为深受年轻人喜爱的新型开放式社交平台，一直以来也积极持续通过创新的反诈科普宣导、个性化的定向叫醒机制、不断升级的风控策略、紧密的警企联防联控协同机制，持续为Soul用户的社交安全保驾护航。

无论是Soul举办的寓教于乐的反诈群聊课堂，还是每季度都推出新举措的季度生态安全报告，都受到了Z世代年轻人的喜欢。

据Soul发布的季度生态安全报告显示，Soul将5-6月设为反诈专项月，Soul反诈专项月在原有的数千条风控策略的基础上新增近300条风控策略，日均拦截98%以上的导流欺诈行为。此外，Soul主动打击违法犯罪行为，配合公安机关打击诈骗团伙1个，游戏赌博团伙1个。

为更好地提升广大群众的反诈意识，进一步强化平台的反诈宣传工作，8月16日晚，Soul App举办了《孤注一掷》的特殊包场观影活动，邀请上海市反诈中心、浦东新区反诈中心民警与众多用户一同参与，沉浸式观影、趣味反诈科普、线上线下互动，Soul再次以生动有趣的活动形式，将反诈知识传达给更多年轻人。

Soul反诈中心观影团，沉浸式学习反诈知识

电影《孤注一掷》中，网络赌博、投资理财、刷单返利、婚恋交友等发生生活里，每个普通人或许都会遇到的被骗案例被一一生动展现。

“零门槛，不需要学历，包教包会，轻松月入过万”看到这些高薪招聘的标语，你是否也有过心动？

“急聘，在家工作，日结返现”网上刷单的骗局是否也曾出现在你的身边？

该影片深入揭秘诈骗产业链的各个环节，以及诈骗团伙的残暴，让现场观众跟随故事的讲述，沉浸式体会了一场反诈教育。但现实往往比电影更加残酷。此次，受Soul邀请与用户一同观影来自上海市反诈中心、浦东反诈中心的多位民警，更能体会到当前反诈工作的艰辛和不易。

其中，上海市公安局刑侦总队反诈民警周杰，长期奋斗在反诈一线，2018年加入市反诈中心，先后在接警劝阻、资金查控、情报综合、侦查打击等岗位参与工作。

在活动现场，他结合电影剧情和自身丰富的反诈工作经验，向大家进一步讲解了反诈知识，“戏中王大陆遭遇的是赌博诈骗，此类手法真实情况下犯罪周期较长（前期双方有培养感情的过程），但是一经被骗案值往往较大。另外戏中还穿插了网络刷单和网络购物等诈骗手法，这也是近年来全国范围最高发的两类。”

周杰警官表示，“大家一定要牢记‘三不一多’：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。最后，也请大家记得下载国家反诈中心APP，保护自己和身边人的安全。”

除了线下观影，在Soul平台，一场线上关于反诈主题的群聊派对开启，更多年轻人云参与活动中，与线下反诈民警互动，积极参加答题，共同传播反诈知识。

一位95年的Souler（Soul用户）在观影活动结束后说，“这样的活动很有意义，平时我们会在Soul看到很多反诈案例宣传，以及各种风险提醒，正是这种不断的宣传让大家能够了解到网络诈骗是一个非常复杂的社会问题，我们每一个人都应该参与到反诈工作中，多一个人加入，就可能少一个人受骗。”

创新反诈科普方式+迭代技术模型 Soul持续编织反诈防护网

“朋友们好，谁知道电信网络诈骗受害人数最多的群体是哪个？”在此次Soul举办的观影活动现场，周杰警官还向大家科普了一个小知识：

与大家传统认知中‘老年人和中年人是被骗最多的人群’不同，随着骗术的不断发展，如今被骗的主体人群反而是上网最多的年轻人，据2022年4月的统计数据，全国遭受电信网络诈骗的人群18~35岁的年轻人占比最多，超过50%。

因此，如何面对年轻群体做好反诈工作，是现阶段各大互联网平台的重要课题之一。作为深受年轻人喜爱的社交平台，自2016年上线以来，Soul坚持从技术、形式创新出发，持续为年轻人筑牢反诈防火墙。

在技术方面，Soul反诈中心通过六大风控技术手段和500多种场景布控反诈策略,多维度专项守护用户的网络安全。与此同时,Soul还通过大数据、AI等技术的应用,在风险前、中、后期全链路引入AI模型,不断提升风险拦截效率。通过技术拦截潜在风险，也截断了不法分子利用平台牟利的黑手。

在反诈形式方面，针对年轻群体反感传播说教形式的特点，Soul持续创新宣传方式，以寓教于乐的活动，让安全意识深入人心。

例如，在今年“6·29全国反欺诈宣传日”来临之际,Soul上群聊派对举办了一场精彩的“反诈课堂”。两位来自一线的民警作为Soul反诈特派员,以丰富的实际案例,带来专业、生动的反诈宣讲。同时，三位才华横溢的Soul SSR用户作为“气氛组成员”，用rap、歌曲弹唱、配音演绎等形式输出反诈知识，受到了广大年轻用户的欢迎，据统计，有近4000人参与本次反诈课堂，活动期间的互动信息近万条。

通过警、企、民三方联动，Soul开启全方位的保护模式，在轻松愉快的互动中，真正实现了“全民反诈”、人人参与反诈科普学习的氛围构建。

正如参加此次观影活动的Souler所说的那样，反诈是一个非常复杂的社会问题，作为互联网平台，Soul将积极肩负主体责任，持续以技术提升和模式创新,践行社会责任,不断提升用户及社会公众的反诈防骗意识,为构建清朗的网络空间贡献更多力量。

(责编：董童、李源)

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