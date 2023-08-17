人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

美好生活体验官：“旗”妙“敦煌古生活”

人民网记者 许维娜
2023年08月17日16:45 | 来源：人民网
小字号

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
美好生活体验官：“旗”妙“敦煌古生活”
　　
维护经营主体合法权益 市场监管总局发文规范行业协会商会收费
　　人民网北京8月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，为进一步规范行业协会商会收费行为，维护行业协会商会会员及其他经营主体的合法权益，近日，市场监管总局研究起草了《行业协会商会收费行为合规指南（征求意见稿）》（以下简称《指南》），并向社会公开征求意见。 《指南》明确了行业协会商会收费基本原则，要求行业协会商会开展的各类收费业务应当符合协会章程规定的业务范围,履行章程规定的程序，坚持依法合规、公开透明、平等自愿的基本原则。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部