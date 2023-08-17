商务部：中方明确反对强制技术转让
2023年08月17日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷17日在商务部例行新闻发布会上表示，中美经贸合作的本质是互利共赢。中方欢迎美国企业在内的各国企业在华发展、取得成功，努力为各类企业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。企业间通过并购获取技术和知识产权，是正常的商业合作行为。
束珏婷强调，中方明确反对强制技术转让，更不存在通过强制获取技术帮助中国企业取代美国企业。强制技术转让不符合中国的外商投资法，也不符合经济规律。
中方高度关注美方强制要求企业向美方出售资产，转让技术，这是典型的强制技术转让。美方应公平公正对待中国企业，为他们在美国开展贸易投资合作提供平等待遇。
(责编：孙红丽、吕骞)
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