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水利部举办“关爱山川河流·润泽千村万户”志愿服务活动

2023年08月17日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （欧阳易佳）近日，由中央精神文明建设办公室、水利部联合主办的“关爱山川河流·润泽千村万户”志愿服务活动在贵州毕节举办。水利部党组成员、副部长田学斌指出，保障农村饮水安全，让亿万农村居民喝上放心水，是不断满足农村居民日益增长美好生活需要的内在要求，是新阶段水利高质量发展的重要目标。希望通过本次活动，引导全社会充分认识保障农村饮水安全的重大意义，汇聚全社会广泛关注农村饮水安全、广泛参与保护农村供水工程的强大合力。

田学斌要求，水利志愿服务要在解决农村饮水安全问题中挺膺担当，加强对农村供水水源地的保护、水质问题的监督和供水工程及其设施的管护，解决好农村群众实际困难，维护好农村群众用水利益。要聚焦人民群众对水安全、水资源、水生态、水环境、水文化的需求，创新工作思路，丰富活动内容，畅通服务渠道，深化服务成效，推动新阶段水利志愿服务工作高质量发展。

活动现场。受访者供图

活动现场。受访者供图

活动现场，志愿者代表宣读“关爱山川河流·润泽千村万户”倡议书，志愿者小分队开展农村饮水安全宣传、农村供水工程设施检修及管护培训、巡河等志愿服务活动。

6月以来，水利系统各单位在全国各地农村供水工程（含水源地）一起行动，以多种形式开展水源保护、制水净水、水厂公众开放日、志愿监护、志愿巡查、技术帮扶、科普宣传、志愿服务活动，共同表达让亿万农村居民喝上放心水、让农村供水工程润泽千村万户的坚定决心。

(责编：郝帅、吕骞)
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