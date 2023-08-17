人民网北京8月17日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷17日表示，2022年，中国和南非双边贸易额达567.4亿美元，同比增长5%，创8年来新高。今年上半年进一步提速，增长11.7%。

束珏婷在商务部当天举行的例行新闻发布会上介绍，近年来，在两国元首的战略引领和亲自推动下，中国和南非经贸合作取得跨越式发展。

一是双边贸易较快增长。中国连续14年成为南非最大贸易伙伴，南非连续13年成为中国在非洲第一大贸易伙伴。

二是双向投资成效显著。中国是南非主要投资来源地之一，投资存量超过100亿美元，涵盖金融、家电、汽车、矿业、能源等多个领域，南非也是实际对华投资最多的非洲国家，双方形成了稳定、强健的供应链产业链合作关系。

三是多边框架下合作有力有效。双方共同维护非歧视、开放、包容、透明的多边贸易体制，强调多边主义的重要性，共同推动世贸组织第12届部长级会议取得了超出预期的成功，依托金砖国家合作机制发出支持多边贸易体制、释放数字经济潜力、促进贸易投资与可持续发展、加强供应链合作的一致声音。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经