国资委：有不法分子冒用国资委和中央企业领导干部身份 将追究其法律责任
2023年08月17日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （黄盛）国务院国资委17日发布声明称，近期，持续有不法分子通过短信、微信、QQ等形式冒用国资委和中央企业领导干部身份，甚至伪造中央企业公章、公文实施诈骗，造成恶劣社会影响。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，我们将商请公安司法机关依法予以打击，追究其法律责任。
国务院国资委提醒广大社会公众，对涉诈短信、微信、QQ等保持警惕，提高防范意识，谨防上当受骗。如遇诈骗或发现相关线索，请及时向公安机关报案或提供案件线索。
(责编：郝帅、吕骞)
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