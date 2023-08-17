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一带一路 大道同行

谢乐机：紧抓“一带一路”机遇 实施好“走出去”战略

李栋 宁玉瑛
2023年08月17日18:09 | 来源：人民网
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原标题：谢乐机：紧抓“一带一路”机遇 实施好“走出去”战略

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。日前，广东中烟工业有限责任公司（以下简称广东中烟）国际业务部部长谢乐机在接受人民网记者采访时表示，企业通过积极参与“一带一路”建设，坚定不移实施“走出去”战略，加快推动了企业国际化步伐，增强了品牌国际竞争力。

广东中烟国际业务部部长谢乐机。人民网 马天翼摄

广东中烟国际业务部部长谢乐机。人民网 马天翼摄

2017年，国家烟草专卖局印发《烟草行业参与“一带一路”建设 实施“走出去”发展战略工作方案》。要求行业积极参与“一带一路”建设，坚定不移实施“走出去”发展战略，进一步提升开放型经济水平，全面增强中国烟草国际竞争力。方案明确了大力拓展“一带一路”沿线卷烟市场、积极助推人文交流等一系列实施发展重点工作。

谢乐机表示，广东地处改革开放的前沿阵地，肩负着重点领域先行先试的重要使命，共建“一带一路”倡议的提出为我国企业“走出去”创造了难得的历史机遇。

据介绍，2015年广东中烟在柬埔寨新工厂的竣工，有效解决了厂房仓库面积不足的问题，通过生产设备的现代化更新，提高了制造水平，在优化产品结构的同时，也助推了品牌竞争力的提升。“当前，主要生产技术指标已达到国际先进水平，成为东南亚领先的现代化卷烟企业。”谢乐机说。

开拓境外市场面临着复杂的社会和市场环境。“在对外发展中，我们的境外企业积极探索‘本土化’发展模式。”谢乐机介绍，通过品牌本土化、人才本土化、原料本土化探索出一套以立足当地烟叶生产，依托自有技术支撑，配以国际优质原料为补充的保障机制。

走出去的同时，也要惠及当地。“我们通过专项资金投入，为当地种子选育、种植技术提升持续贡献力量，也为当地增加了上千个就业机会。”谢乐机表示，作为积极参与“一带一路”建设的企业，广东中烟始终牢记国企职责，在国际化的过程中，高度重视和大力支持投资所在地的社会公益活动，致力于参与当地社会事业发展，坚持不懈创造社会效益，树立了中国企业在海外的良好形象。

“未来，广东中烟还要在尊重、理解当地文化的基础上，进一步推动文化‘走出去’，将优秀企业文化理念传递给当地员工，不断推动国际业务的融合发展，与‘一带一路’沿线合作伙伴共同创造发展新机遇。”谢乐机说。

(责编：郝帅、吕骞)
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