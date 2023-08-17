方彭依梦

原标题：宁波舟山港：向海而兴 逐梦深蓝

东海之滨，绵延数千公里的海岸线上，宁波舟山港的19个港区散落其间，全货种码头星罗棋布。数百米长的巨轮不间断地进出港区，装卸码头24小时运转，一片繁忙景象……

货物吞吐量连续14年位居全球第一、集装箱吞吐量稳居全球第三、世界首个“十亿吨”超级大港……地处“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”交汇点的宁波舟山港，成绩斐然。

宁波舟山港。宁波舟山港集团供图

背靠长三角，面向全世界。这些年来，宁波舟山港更是以海为媒，深度融入“一带一路”，不断践行着“港通天下，服务世界”的使命担当。

海陆并进

畅通国内国际双循环

向东是大海。站在宁波舟山港穿山港区，从近处层层叠叠的集装箱，到远处一望无际的海岸线，放眼望去，港区内巨轮穿梭，龙门吊升降腾挪，来自各个航运公司的集装箱在桥吊上迎来送往，集卡车辆川流不息。

空中俯瞰宁波舟山港穿山港区集装箱码头，一派繁忙的作业景象。人民网 章勇涛摄

据统计，2023年上半年，宁波舟山港完成货物吞吐量6.79亿吨，同比增长6.0%；完成集装箱吞吐量1768万标准箱，同比增长1.2%，运输生产实现稳中有进。

依托区位、深水、开放等优势，近年来，宁波舟山港积极融入新发展格局，东西双向开放，海陆联通发展，积极打造国内大循环战略支点、国内国际双循环战略枢纽。

海向方面，宁波舟山港持续加大与全球航运巨头合作，加大“一带一路”沿线国家和地区的航线航班开发力度。

目前，宁波舟山港集装箱航线超300条，辐射全球200多个国家（地区）的600多个港口。其中，“一带一路”航线达到125条，较2013年增长71.2%。2022年，宁波舟山港累计完成航班4700余班次，月均完成箱量超109万标准箱，构筑起了联通“海上丝绸之路”沿线国家和地区的庞大海上贸易航线网络，为贸易往来提供便利与支持。

目前，宁波舟山港“一带一路”航线达到125条。宁波舟山港集团供图

“我们的产品出口方式基本以海运为主。”东方日升新能源股份有限公司物流总监卞志刚介绍，2023年，该公司90%以上的产品经由宁波舟山港出口，出口产品主要以光伏组件、光伏储能为主。

“目前来看，欧美是我们的主力市场，东南亚市场以及中东市场的潜力很大。”卞志刚表示，接下来，公司将以存量市场为主，持续推动产品出口布局“一带一路”沿线国家和地区，不断开拓新的海外市场，在新能源生产及绿色物流领域持续发力。

陆向方面，目前，宁波舟山港已开通100条集装箱海铁联运线路，海铁联运业务范围已涵盖16个省（市、自治区）、64个地级市，基本形成北接古丝绸之路、中汇长江经济带、南联千里沪昆线的三大物流通道。

“铁路、海路在大宗货物和集装箱中长距离运输方面，具有运量大、成本低、能耗小、污染轻的优势，海铁联运可以充分发挥这一比较优势和组合效率，在降本增效的同时，减少能源消耗和污染排放。”宁波舟山港股份有限公司业务部海铁中心主任许斌介绍，以渝甬班列为例，自2018年1月23日首开后得到快速发展，形成了班次密、时效快、一单制的品牌特色，有效衔接中西部广大腹地与“一带一路”沿线国家和地区的港口，成为了稳定的海陆双向新通道。

据统计，截至2023年6月底，渝甬班列累计开行超1400列，到发总量超20万标准箱。

7月1日，首趟“渝甬精品快线”班列顺利开行，进一步发挥海铁联运运输时效优势，将原本57个小时的铁路在途时间压缩到50个小时。而宁波舟山港北仑港区到重庆团结村站的海铁联运班列在纳入国铁图定班列后，也将原本4至5天的在途时间压缩到60个小时，提升了运输时效，发挥了渝甬班列“陆海内外联动、东西双向互济”的沿江大通道优势。

宁波舟山港“渝甬精品快线”首发。宁波舟山港集团供图

海铁联运，关键在“联”。为有效提高海铁联运作业的计划性和操作效率，宁波舟山港已实现海铁联运全程一站式线上服务。客户全程通过海铁联运物流协同服务系统完成业务委托操作，省去多道线下申报环节，精准控制全程物流运输时间。

“我们有宁海、义乌、金坛、滁州等多个生产基地，除了宁海，其他生产基地90%的产品都是通过海铁联运的方式运输，降低物流成本的同时，也具备更高的稳定性，践行绿色物流方针。”卞志刚说，“整个运输过程无感体验。我们只需要将产品的装运计划提供给宁波舟山港，后续包括铁路运输、进港上船这些环节都不用操心，省时省力。”

海铁联运的高质量发展，不仅大大提高了宁波舟山港的运输效率，也有利于畅通国内国际双循环，助力贸易发展。

据了解，目前，宁波舟山港共有镇海港站、北仑港站、穿山港站三个铁路场站。2022年，宁波舟山港完成海铁联运箱量超145万标准箱，同比增长20.6%，总量居全国第二，进一步巩固了“中国海铁联运外贸业务量第一大港”的地位。

高效运转

世界大港的“智慧大脑”

来到与穿山港区一山相隔的梅山港区，作业现场同样热火朝天。在港区的自动驾驶试验区内，一辆辆基于“5G+北斗”的无人集卡正有序穿梭于码头和堆场间进行作业。

无人集卡，顾名思义，已具备无人化作业能力的集装箱卡车，可自动驾驶。据了解，在收到系统给的指令后，它们会根据规划好的路径依次前往泊位装卸集装箱，完成装卸后再自动回到始发地开始下一个任务，直至整船集装箱完成装卸。

梅山港区内，人工集卡和无人集卡有序穿梭于码头和堆场间，进行混线作业。宁波舟山港集团供图

“瞭高，船型扫描已经完成，可以开工作业。”在码头不远处的桥吊远程操作室内，桥吊司机们握着手柄，通过面前的6块显示屏及背后搭载的“智慧大脑”，远程操控着4公里外的桥吊对船舶进行集装箱装卸。如此高科技的场景，是吴起飞在早前工作中想都不敢想的画面。

吴起飞是宁波梅东集装箱码头有限公司营运操作部桥吊司机导师。2010年入职的他，做过3年龙门吊司机、5年桥吊司机。

“2016年，港区有了两台远控桥吊，但当时我们觉得这只是一种尝试，从没想过能在工作中实现智慧化。”吴起飞说，“真正大批量使用远控桥吊是从2018年开始的。目前，梅山港区已有36台桥吊实现了远程操控，远控占比72%，完全能够满足整个码头的运转效率。”

此外，港区桥吊司机的工作场景也已逐步由原来约4平方米的狭窄的操作室变为宽敞的办公室。“工作环境变好了，工作强度也有所降低。”吴起飞说。

吴起飞正远程操控着4公里外的桥吊进行船舶装卸。受访者供图

这些改变得益于由宁波舟山港集团自主研发、拥有完全自主知识产权的“n-TOS+iECS”码头“双芯”大脑，它对整个港口的数据进行采集，随后进行分析，全场景策划和控制集装箱装卸船和集疏运作业任务，支撑千万标箱级码头高强度的作业能力。

“一台远程桥吊装有19个高清摄影头，每个摄像头的安装位置都是符合机上作业实际情况的。通过屏幕实时传输的操作现场画面，让司机的视觉更广，操作也更加精准。”吴起飞介绍道。

目前，梅山港区正致力于建设全域智能化集装箱码头。这样的智能化改变不仅出现在桥吊作业中。在龙门吊作业中，司机也可坐在办公室进行远程操作。据了解，梅山港区拥有全球规模最大的远控轮胎式龙门吊100台，远控占比60%，实现了一人控一机到一人控多机的转变。此外，在生产指挥端，梅山港区搭建了覆盖码头生产过程的数字孪生系统，全面真实地展现港区生产运营全貌，实现高效率的监测分析和配置预控。

依托智慧化手段，梅山港区生产运营全貌清晰展现。宁波舟山港集团供图

梅山港区是宁波舟山港推进数字化改革、建设智慧港口、打造世界一流强港的缩影。近年来，宁波舟山港集团以数智赋能，积极推动传统码头向智能化码头转型升级，使智慧化在生产作业、物流供应链、客户服务等环节得到广泛应用，提升了港口的生产、经营、管理、决策的效率和服务水平。

“围绕智能化码头，我们以集装箱、大宗散货‘两大货种’为主攻方向，积极打造传统码头向智能化码头转型升级的‘宁波舟山港’模式。我们通过关键核心技术攻坚，在多个方面具备领跑实力。”宁波舟山港集团技术与信息管理部高级主管颜明东表示，智慧港口建设在集团快速高质量发展中的支撑引领作用显著增强。

风举帆张

持续拓展港口“朋友圈”

7月5日，40万吨矿船“巴西”轮在数艘拖轮的“拱卫”下缓缓靠上鼠浪湖矿石中转码头1号泊位。至此，随着68艘全球最大40万吨矿船的悉数到访，鼠浪湖实现了全球最大40万吨矿船接靠“大满贯”。

宁波舟山港衢山港区鼠浪湖矿石中转码头是全国最大的矿石中转码头之一，也是国内唯一拥有两个可接靠40万吨矿船泊位的铁矿石码头。截至目前，该码头已累计接卸40万吨矿船超300艘次，累计完成铁矿石接卸量超2亿吨，累计完成铁矿石港口货物吞吐量3亿多吨。

“十多年间，鼠浪湖变化太大！”鼠浪湖矿石中转码头调度中控班班长林珊是码头唯一的女班长，作为土生土长的鼠浪湖岛人，她见证了这个偏远小渔岛的华丽蜕变。

鼠浪湖矿石中转码头。宁波舟山港集团供图

在林珊的童年记忆中，整个鼠浪湖岛上连条像样的水泥路都没有，出行非常不便，每天都要走很远才能到岛上唯一的小学上学。上初中后，她便离开了鼠浪湖岛。“原著岛民多以打渔为生，我的家人希望我能走出海岛，寻求更好的发展。”林珊回忆道。

2009年，为了建设铁矿石中转码头，鼠浪湖的居民全部迁到了衢山本岛。通过移山填海，几年后，一座现代化的矿石中转码头在这里建成，“鼠浪湖岛”成为了“鼠浪湖码头”。林珊也因为家乡的建设发展，回到了海岛工作。

如今，每当漫步码头，眼前40万吨的巨轮都会让林珊这位原住岛民由衷地感到自豪：“小时候，总想着离开小岛去看看外面的世界。如今，我们的小岛作为连接‘海上丝绸之路’与长江经济带的枢纽，时刻联系着全世界。”

林珊（左）正在工作。受访者供图

港兴通天下，“海丝”续新篇。十年前，共建“一带一路”倡议的提出为港口行业带来了新的发展契机，宁波舟山港顺势而动，主动对接融入，充分发挥开放大港和浙江海洋港口一体化优势，全面深化开放合作，积极打造“一带一路”最佳结合点。

此外，通过海丝港口国际合作论坛等平台，宁波舟山港持续加强与“一带一路”沿线国家和地区港口的合作，推动全球“朋友圈”越来越大。

7月18日，第七届海丝港口国际合作论坛在宁波举行。正值共建“一带一路”倡议提出十周年之际，论坛以“共时代·共丝路·共强港”为主题，立足新起点，着眼世界大势、时代趋势和行业态势，推动海上丝绸之路沿线港航合作交流和世界一流强港建设更广泛、更深入发展。

7月18日，第七届海丝港口国际合作论坛在宁波举行。宁波舟山港集团供图

论坛期间，与会嘉宾通过对话交流达成广泛共识，通过了《海丝港口国际合作愿景与行动》。港航业各界代表，表达了把握时代机遇和挑战，弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，携手擘画全球港航发展新蓝图的意愿。

据了解，2015年以来，海丝港口国际合作论坛已成功举办七届，国际影响力逐步提升，累计已有50多个国家和地区的400多家单位、逾3000人次参会。目前，海丝港口国际合作论坛已成为全球港航相关单位交流合作的重要平台，同时也成为对接“一带一路”国际合作高峰论坛最具影响力的国内港航专业性论坛。

依托海丝论坛，宁波舟山港加深了与“一带一路”沿线国家和地区港口之间的友好合作关系，“朋友圈”越来越大——东北亚的韩国釜山港、蔚山港，东南亚的马来西亚巴生港、印尼雅加达丹戎不碌港，欧洲的比利时安特卫普港、西班牙阿尔西拉斯港，非洲的埃及塞得港……目前，宁波舟山港已与30多个友好港、姊妹港构筑起了合作共赢、互联互通的全球网络。

“当前，我们正全力以赴抓‘外联内通’，包括布局国际物流节点，运营迪拜站海外仓项目，统筹推进东南亚物流、国际物流海外仓等项目。同时，积极拓展国内货源腹地，开展长江沿线及长三角区域投资布局，拓展浙赣湘渝川沿线城市，建成以多式联运为依托的内陆港网络体系。”浙江省海港集团、宁波舟山港集团党委书记、董事长毛剑宏表示，构建“双循环”格局，落实“一带一路”倡议，发挥在中国对外开放和全球命运共同体建设中的作用，是宁波舟山港以及全国港口的责任与担当所在。

“未来，宁波舟山港将全面落实《浙江省世界一流强港建设工程（2023—2027年）实施方案》《世界一流强港建设十大标志性项目和十项牵引性改革》内容要求，锚定‘2027年基本建成世界一流强港’总目标，在中国式现代化中找准历史定位，服务国之大者，贡献‘硬核’力量，努力成为全球重要港航物流中心、战略资源配置中心和现代航运服务基地。”毛剑宏说。

(责编：郝帅、吕骞)

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