人民网记者 胡泽曦 刘慧 杜明明

原标题：柬埔寨学者：共建“一带一路”释放柬发展潜力

2023年是中柬建交65周年和“中柬友好年”，柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平近日在金边接受人民网记者专访时高度评价中柬两国关系、双边合作，并表示通过共建“一带一路”合作，柬埔寨展现出了巨大的发展潜力。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平在金边接受人民网记者采访。人民网记者 杜明明 摄

柬中两国是铁杆兄弟

2010年12月，中柬两国建立全面战略合作伙伴关系。2019年，柬埔寨率先同中方签署构建命运共同体行动计划。目前，在两国领导人的战略引领下，中柬从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手，着力打造柬中“钻石六边”合作架构。

金平说，在过去的65年里，柬中两国患难与共，合作成果丰硕。“柬中两国的关系就像是铁杆兄弟，为两国和两国人民带来了深厚福祉。”

金平指出，在政治领域，柬中两国在区域和国际层面上都为对方提供了坚定支持；在经济领域，两国之间互相帮助，特别是中国成为了柬埔寨发展的重要支撑，是柬埔寨最大的贸易伙伴，是在柬埔寨投资最多的国家；两国各类民间交往活动也十分丰富。这些都是两国在65年里，尤其是过去十年的交往中最值得被看见的成果。

“中国和柬埔寨2019年签署的构建中柬命运共同体行动计划，体现了两国互相帮助、互相支持的友谊。”金平说，在中国的帮助下，柬埔寨取得了抗击新冠疫情的胜利，中国向柬埔寨提供的疫苗、医疗设备等援助，为柬埔寨抗击新冠疫情作出了巨大贡献。中国对柬埔寨疫情后的经济复苏也带来了积极影响，使得柬埔寨经济更有韧性。“这些都说明柬埔寨和中国克服困难、共同前进。在柬埔寨语里我们称为‘同甘共苦’，体现了中柬命运共同体的精神。”

金平认为，柬中经贸关系对两国意义重大。他表示，双方推动柬中自贸协定充分释放积极效应，两国贸易将进入历史新阶段。他希望中国对柬埔寨的直接投资能有更大规模。“我们最希望的是中国的一些大公司能在柬埔寨修建生产工厂，扩大柬埔寨对外出口。这是一件非常有意义的事情。”

金平期待更多中国游客前往柬埔寨，希望双方经贸合作结出更多丰硕成果，两国友好关系更加稳固。

柬埔寨西港特区工业园外景。人民网记者 杜明明 摄

共建“一带一路”成果丰硕

随着共建“一带一路”合作项目的开展，中柬两国经贸关系迈上新台阶。截至2022年底，中国企业累计对柬各类投资额超过100亿美元。2022年随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和中柬自由贸易协定生效，中柬双边贸易额达到160.2亿美元，同比增长17.5%。

“在推进共建‘一带一路’合作过程中，我们有了高速公路、港口和新的机场，柬埔寨全国交通状况得到了很好提升，地区与地区之间的互联互通得到了加强。”金平说，在西哈努克市和首都金边建设的经济特区，为柬埔寨创造了成千上万的工作机会，在改善柬埔寨人民生活方面产生了积极影响。

金平介绍，在金边和许多省份，可以看到共建“一带一路”的成果，一些合作项目甚至取得了超预期的效果。6月，由中国企业承建的柬埔寨第二条高速公路金边—巴域高速公路正式开工。由中国企业投资建设和运营的柬埔寨金港高速公路于2022年10月1日开始通车运营，这是柬埔寨第一条高速公路。

中国企业在柬埔寨还参与了电力、能源等领域合作。柬埔寨和中国多个省份开通了直飞航线，推动了柬埔寨旅游业和运输业的发展。金平说，这些合作加强了柬埔寨与周边国家的互联互通。

柬埔寨茶胶省巴提县达弄村里的“中柬友谊万古长青”展示牌。中柬友好扶贫示范村项目落地达弄村以后，这个贫困村逐渐走上了“幸福路”。人民网记者 杜明明 摄

“债务陷阱论”是政治谎言

共建“一带一路”稳步推进之际，一些西方政客和媒体毫无根据地炒作所谓“债务陷阱论”。在金平看来，这只是企图破坏中国形象的说法，是一种政治谎言。“在国际层面上，他们用债务陷阱的说法来恐吓其他国家。事实上，这只是搞地缘政治博弈的策略。”

金平指出，柬埔寨没有在共建“一带一路”合作中看到“债务陷阱”。“根据柬埔寨外国贷款管理机构的数据，柬埔寨在公共投资领域的贷款不只是来自中国。柬埔寨向外国的贷款处于偿还能力内，贷款时也会先评估是否能够在未来有能力偿还。”

金平介绍，柬埔寨外国贷款大多都用基础设施建设，包括修建道路、桥梁、港口等。“总的来说，我认为西方媒体提出的‘债务陷阱论’，只是一种政治性的谎言。它们企图破坏柬中两国的关系，抹黑中国在世界舞台上的形象。”金平说。

金平认为，柬中两国应该进一步促进民心相通。他希望双方能有更多的深入交流，比如开展学术研讨会，围绕柬中关系、中国文化以及两国经贸发展等主题组织征文比赛等，帮助两国民众特别是青年一代更深刻认识两国关系的重要意义。

金平指出，“我们需要行动起来，应该加强对中国、对柬中友好关系的宣传，向柬埔寨民众展示中国及两国关系的真实情况，这非常有必要。”金平建议，双方可考虑加强媒体合作，更好展现两国的深厚友谊。

(责编：郝帅、吕骞)

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