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一带一路 大道同行

四川中行：以金融之笔助力“一带一路”互联互通

人民网记者 李依环 王波 赵祖乐
2023年08月17日19:27 | 来源：人民网-四川频道
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原标题：四川中行：以金融之笔助力“一带一路”互联互通

日前，一列搭载汽车零配件的“澜湄蓉欧快线”从四川成都国际铁路港开出，该班列所载的部分货物搭乘中老铁路入境，随后转乘中欧班列一路向北疾驰出境。

“在中老铁路建设过程中，我们是首家开立项下保函的银行，也是该项目保函业务主要合作银行。”中国银行四川分行（以下简称“四川中行”）党委书记、行长王果日前接受人民网记者专访时介绍，2022年，四川中行开立全国首单中老铁路项下“一单制”国际信用证，将商品流、物流、信息流、资金流进行全面融合。

近年来，在“一带一路”倡议框架下，四川中行积极参与金融服务与创新，紧密围绕当地经济发展需求，积极联动中国银行海外分支机构，国内国际“两只手”助推陆路跨境贸易，为当地经济高质量发展贡献金融力量。

王果接受记者专访。人民网 赵祖乐摄

王果接受记者专访。人民网 赵祖乐摄

服务跨境金融——

做好链接全球的“搭桥人”“排头兵”

据悉，“一带一路”沿线国家建设项目中，许多企业此前主要采用外币进行跨境结算。近年来，随着国际经济金融形势变化，主要货币汇率波动加大，不少公司资金结算的时效性、便利性受到一定影响。

某在川央企“走出去”过程中，在资金结算方面也遇到了同样困扰。四川中行了解情况后，主动向其推广使用跨境人民币结算，并告诉他们使用这种方式可以简化事先审核单据，大大提升业务处理效率。

纳入优质企业便利化名单、提供跨境人民币线上自主支付的便捷通道……通过多措并举，四川中行帮助该企业规避了汇率风险，极大提高了收付汇便利化水平。截至今年6月末，四川中行为该企业累计办理跨境人民币便利化收支近2亿元。

“今年是‘一带一路’倡议提出十周年。作为金融服务‘一带一路’建设的参与者、见证者和受益者，四川中行担当着链接全球的‘搭桥人’与‘排头兵’角色，为‘走出去’‘引进来’的跨境合作保驾护航。”王果说。

据悉，近年来，四川中行持续加快数字化转型升级，实现多项跨境业务线上迁移，持续助推贸易投资便利化，今年还牵头搭建了“汇蓉易外汇服务小助手”，为企业提供外汇政策便利化线上服务，打通政策落地“最后一公里”。

据统计，近年来，四川中行累计为“一带一路”国家提供国际结算近1000亿美元，提供跨境人民币结算超过1200亿元。在全国创新推出首笔中欧班列“一单制”信用证，切实解决涉外中小企业“融资难、融资贵”问题。

“与此同时，我们还主动服务进博会、服贸会、消博会等国家重大主场外交活动的同时，为中小企业搭建双向跨境撮合平台，帮助川企链接全球‘朋友圈’。”王果说。

抓住“大通道”机遇——

以金融之笔助力“一带一路”互联互通

“随着成渝地区双城经济圈‘晋升’为中国经济‘四极’之一，西部地区在全国的位势不断提升，西部地区不再仅仅是战略腹地，也是对外开放的新起点、‘桥头堡’。” 王果谈到。

自2017年试运行以来，作为国家开放大通道的西部陆海新通道，为西部地区加快融入全球经济打开新空间。在王果看来，西部陆海新通道为中企提供了新的战略投资机遇。

“这里的企业无论是从供应链拓展、节约运营成本、贸易互通、跨境跨区域交流合作等方面，都将获得更多样、更广泛的便利和投资机遇，过去的劣势现在反而变成了优势。”王果说。

7月3日，四川中行“一带一路”金融服务中心正式成立。王果介绍，中心通过搭建畅通多方机构的沟通交流渠道，着力增强企业境外资金安全风险管理，增进企业海外竞争力。

从试运行到常态化，从一条线到一张网……在西部陆海新通道建设蹄疾步稳的背后，离不开金融力量的支持。

2020年，中国银行与四川省人民政府签署《成渝地区双城经济圈建设全面战略合作协议》，为建立国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，提供多样化的金融支持。

“这些年，我们投放了1000多亿元用于铁路和公路建设。在服务跨境业务、促进互联互通方面，我们也一直在努力探索便利化路径，以多样化的跨境金融产品服务外贸和运输企业。”王果说，四川中行还通过信贷资源倾斜，持续加大对西部陆海新通道建设项目和建设主体的支持力度。

对于未来的发展规划，王果表示，四川中行将联动周边省份的分行，以及东南亚地区的海外中行机构，为区域内跨境业务提供更全面、更便利的服务；同时，发挥服务外国驻蓉领馆和外国商会主要银行的优势，为外国企业“走进来”、四川企业“走出去”搭建多样化的沟通渠道。

“我们也期待，借西部陆海新通道建设的东风，四川中行能为开放型经济的发展作出新的更大贡献。”王果说。

(责编：郝帅、吕骞)
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