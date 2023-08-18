方经纶

原标题：中老铁路开通后 云南昆明多了两个“全国唯一”

“2022年，全市进出口总额达1997.41亿元人民币，增长16.4%，与东盟国家贸易额实现368.6亿元人民币，增长26.2%。”日前，昆明市副市长戴惠明在接受人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道主题采访团文字采访时透露，中老铁路开通以来，“黄金大通道”效应日益显现，给昆明带来重大发展机遇。

机遇体现在哪？一切还得从头说起。

2021年12月3日，作为“一带一路”标志性工程的中老铁路正式开通运营。该铁路连接中国云南省昆明市与老挝万象市，全长1000多公里。

凭借这条“发展路”，昆明催生出两个“全国唯一”。

2022年5月，根据云南省委省政府决策部署，昆明正式托管中老铁路出入境口岸磨憨，助推磨憨建设现代化、国际化口岸城市，昆明一跃成为全国唯一拥有“边境线和边境口岸”的省会城市。

磨憨口岸俯瞰，右前方高层白色建筑群为老挝境内。人民网记者 符皓摄

“一根扁担挑两头。”戴惠明表示，昆明托管磨憨后，通过联动中国老挝磨憨-磨丁经济合作区、自贸试验区昆明片区、昆明经济技术开发区、昆明综合保税区“四区叠加”的政策红利，一方面促进物流、人流、资金流向磨憨加速汇集；另一方面使昆明的区位优势、资源优势、市场优势、通道优势、开放优势和门户地位更加凸显，有效解决昆明有产业、缺陆路口岸的问题，更好发挥昆明在云南建设面向南亚东南亚辐射中心的龙头作用。

昆明的另一个“唯一”，是“四区联动”发展让这座城市成为全国唯一拥有自贸、经开、综合保税、跨境合作“四区”叠加优势的城市。

“‘四区联动’以企业的需求为导向，重点解决‘多、快、好、省’问题。”昆明经开区（自贸试验区昆明片区）制度创新部副部长董佳表示，经开区负责解决政策对企业实惠“多不多”的问题，经济合作区将实现企业物流“快不快”的问题，自贸区能够满足企业政策“好不好”的问题，综保区则致力于解决企业税务以及贸易中的成本“省不省”的问题。

两个“全国唯一”，助推昆明释放出澎湃的发展势能。

从昆明南站出发，中老铁路跨境国际客运列车在今年4月13日开通，朝发夕至，一日千里。

中老铁路“铁路快通”模式顺利运行，磨憨出入境货物通关时间压缩至2小时30分。作为中老铁路货运集散地的昆明王家营西站，成为西部陆海新通道规划重点培育的物流园区之一。同时，昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）物流枢纽也入选了“2022年国家物流枢纽建设名单”。

据铁路部门统计，中老铁路开通满20个月，累计发送货物2300多万吨。中老铁路国际旅客列车开行100多天来，累计有49个国家和地区的4.2万名旅客选择乘坐中老铁路动车跨境旅行。

乘着“四区联动”带来的发展东风，东西协作项目也在昆明如火如荼地展开。

正在建设中的沪滇临港昆明科技城。项目方供图

在昆明经开区（自贸试验区昆明片区），占地282.5亩的沪滇东西协作标志性项目——“沪滇临港昆明科技城”已经封顶，预计到年底，园区42栋楼宇即可交付使用。

云南沪滇临港昆明科技城产业发展有限公司副总经理王琦告诉记者，目前科技城已经与高新技术、半导体、大健康等领域的200余家企业进行洽谈，已有20余家企业明确了入驻意向。

“在‘一带一路’建设过程中，我们希望以临港科技城这个项目作为纽带，发挥沪滇协作机制，积极探索上海企业+云南资源、上海研发+云南制造、上海市场+云南产品、上海总部+云南基地的协作模式，联动式导入长三角产业，助推长三角区域及东部地区的出口加工类企业发展壮大。”王琦说。

“加强‘四区’协调联动，力争实现‘四区’准入标准统一、审批流程统一、扶持政策统一，真正实现一盘棋统筹、一体化发展。”戴惠明介绍，下一步，昆明将一体推进口岸功能提升、口岸经济发展、口岸城市建设，加强与南亚东南亚的贸易往来和经济合作，为云南建设面向南亚东南亚辐射中心贡献力量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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