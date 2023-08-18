人民网北京8月18日电（黄盛） 据中国期货业协会（以下简称“中期协”）发布的数据显示，2023上半年我国期货市场累计成交 39.51 亿手（单边）和262.13 万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%，半年累计成交量创历史新高。

2015-2023 年上半年我国期货市场成交量和成交额。来源：中期协

根据国际期货行业协会（Futures Industry Association，以下简称“FIA”）统计的成交量数据，2023年上半年全球期货市场成交557.82 亿手，同比增长44.68%。我国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的7.08%，较2022年上半年占比7.9%下降了0.82个百分点。其中，商品类品种成交量全球占比70.91%，较2022年上半年占比69.07%提高了1.84个百分点。

中国内地期货交易所中，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第6、第8、第9和第25 位。上半年全球各类期货期权品种成交量前20位排名中，中国品种在农产品品种中占17席，金属品种中占15席，能源品种中占5席，贵金属品种中占4席，其他品种(包括商品指数、信贷、化肥、航运、住房、通胀、木材、化工产品和天气等各交易所特有、非常规大宗品种)中占前18席。

另据中期协介绍，我国共上市期货期权品种119个，其中商品类100个（商品期货68个、期权32个），金融类19个（金融期货8个、金融期权11 个）。2023年初至今共新上市了9个品种，包括4个期货品种和5个期权品种。其中，中国金融期货交易所上市了30年期国债期货；上海期货交易所上市了氧化铝期货、合成橡胶期货、合成橡胶期权；大连商品交易所上市了乙二醇期权、苯乙烯期权；广州期货交易所上市了碳酸锂期货、碳酸锂期权；上海证券交易所上市了科创50ETF期权。

截至2023年6月底，期货公司总资产1.76万亿元，净资产 1890.52亿元，同比分别增长11.57%和7.84%，资本实力有所增强。上半年经纪业务累计收入100.09亿元，咨询业务累计收入0.37亿元，资产管理业务累计收入4.83亿元，风险管理公司累计业务收入 1083.94亿元。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经