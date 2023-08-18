方经纶

原标题：这座国际物流园，为何吸引大量“龙头”企业？

广西首府南宁，有两个重要“身份”：坐落于西部陆海新通道的核心覆盖区，南宁是重要的节点城市和物流枢纽。同时，南宁也是中国-东盟博览会的永久举办地，与东盟国家的合作密切紧密。

如果要举一个融合二者优势的例子，就必须提到中新南宁国际物流园（以下简称“中新物流园”）。如果俯瞰南宁，会看到在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区及南宁综合保税区中，近4000亩的中新物流园已然拔地而起，并且在持续地建设完善。

中新南宁国际物流园航拍图。 人民网 严立政摄

中新物流园由新加坡企业翘首太平船务集团在南宁投资建设，是广西参与“一带一路”及推进中新互联互通、西部陆海新通道建设重大项目之一，也是广西落实强首府战略建设的重点项目。数据显示，自2018年10月开工建设至今，中新物流园共启动建设项目16个，其中已竣工物流项目7个，现已投入运营5个项目，累计完成园区建设总投资约78亿元，已建、在建物流产业项目建筑面积达89万平方米。

“我们项目的顺利发展，即是广西特别是南宁优良营商环境的体现。”中国—东盟特色商品汇聚中心副总经理、广西新中产业投资有限公司总经理助理李丹表示，近年来广西持续优化民营经济发展环境，不断加大对民营经济政策支持力度；此外，在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区的政策支持下，园内符合条件的企业均享受税收减、免、退的利好政策，重大项目还享受水电最优惠价，极大降低了企业经营成本。

目前，这里已引进超30家包括世界500强和中国物流100强龙头企业进行项目合作。如万纬物流、复星国药、GLP普洛斯（外资）、ESR易商（外资）、正创集团（外资）、靖佳齿科等国内外大型知名品牌物流龙头企业和高科技工贸型企业，园区龙头集聚与规模化发展效应加速显现。

七月的南宁多是“桑拿天”，室外倍感闷热。但当记者走入万纬冷链物流有限公司设于中新物流园的仓库中，凉爽扑面而来。这是一家专业的冷链物流公司，已与国内外多个品牌客户达成合作，为其提供冷链物流仓储服务，并向全国进行配送。

万纬冷链南宁园区。 人民网 严立政摄

“公司入驻中新物流园有两方面的原因。”万纬冷链南宁园区运营合伙人李培超表示，首先，中新物流园位于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区及南宁综合保税区内，同时享受政府为园区专门制定的优惠政策和自贸区政策，交通便利、市政配套完善、营商环境好。此外，在西部陆海新通道、中国-东盟博览会的永久举办地等优势的加持下，这里的市场区域辐射范围广、潜力大，同时拥有广西、云南、贵州等省份和东盟国家的国内外广阔市场。

李培超介绍，2022年，万纬中新园区仓库平均每月出入库箱数为90万箱。近年来，公司与越南、泰国、马来西亚等国家都有业务往来，且规模不断扩大。“我们也利用汇聚中心的平台优势 ，开发东盟国家的客户资源，目前已有部分冷冻榴莲果肉客户在中新物流园区试运营。”

李培超所提及的汇聚中心，全称为中国—东盟特色商品汇聚中心，由中新物流园联合中国—东盟博览会秘书处共同打造。

今年，是中国—东盟博览会20周年。借此机会，汇聚中心通过线上线下商品常态化展示，为商家提供免费的展品展示空间，以此实现展品“4天+365天”模式，释放中国—东盟博览会溢出带动效应，打造“永不落幕的博览会”。

中国—东盟特色商品汇聚中心展馆一览。 中新物流园供图

目前，汇聚中心线下17个风格迥异的主题展馆已经建设完成，其中包括10个东盟国家主题馆、4个RCEP其他区域国家主题馆、“一带一路”国家主题馆——巴基斯坦馆、世界清真商贸中心以及中国广西馆。各主题展馆通过提取各国特色建筑景观和人文风俗等经典元素，巧妙融入沉浸式的商贸体验中。

若消费者看到心仪之物，还可以通过汇聚中心线上商城“CAMEX特色商品”一键下单，将异国他乡琳琅满目的特色商品轻轻松松买回家。

“CAMEX特色商品”小程序截图。

李丹表示，“线上+线下”的模式将更好地释放中国—东盟博览会溢出带动效应，推动商品展览实现更多商贸交易，帮助国内外客商，以更高效率、更佳服务开拓国际市场，促进中国与东盟、RCEP其他区域国家乃至“一带一路”沿线重要国家的友好交流，为中国与东盟引领区域经济合作提供更加广阔的舞台。

据统计，目前中新物流园已运营项目累计物流货运量超315万吨。李丹表示，在时代发展的红利下，中新物流园会继续整合各方资源，尤其是发挥自身在国际物流上的优势，让更多的货物由中国西部省份经南宁至钦州港，再走向世界各地。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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