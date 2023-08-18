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人民银行分支机构18日集体挂牌

2023年08月18日11:28 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，按照《党和国家机构改革方案》关于“统筹推进中国人民银行分支机构改革”的部署，人民银行31个省（自治区、直辖市）分行，深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个计划单列市分行和317个地（市）分行于2023年8月18日挂牌。人民银行各分行加挂国家外汇管理局分局牌子，各省、自治区分行加挂分行营业管理部牌子。

来源：人民银行官网

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(责编：罗知之、吕骞)
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