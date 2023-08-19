原标题：浙商银行：让“文化软实力”转变为“发展硬实力”

8月18日，杭州钱塘江畔，19岁生日的浙商银行正式发布了新行训、行歌及新版《浙银公约》，企业文化体系进一步充实和完善，也迎来了以“善”贯穿的“浙银文化周”活动的高潮。

今年，浙商银行将“浙银文化日”焕新升级为“浙银文化周”，全面开启了全新的企业文化生活，塑造风清气正的文化生态。浙商银行党委书记、董事长陆建强表示，“浙银文化周”作为浙商银行一年一度的盛会，是纪念日也是文化日，是展示日也是展望日。

站在新的起点，浙商银行将坚持以“一流的商业银行”为目标愿景，沿着“金融向善”之路，聚心聚力，善本同行，一步一个脚印，向着共同的理想奋勇争先。

善，是对企业的“雪中送炭”

作为唯一一家总部在浙江的全国性股份制商业银行，浙商银行自开业以来，一直把支持民营经济、小微企业发展定为工作重点和努力方向，与民企、小微共生共荣，为实体经济“雪中送炭”。

在“浙银文化周”上，浙商银行呼吁，金融要回归初心，推进“金融向善”走向“善本金融”，并持续加码对实体经济的支持力度。

浙商银行在行业内率先推出“浙银善标”体系，构建了一套“善”的客户标准，形成可评估可量化的指标内容，加大对小微普惠、绿色金融、先进制造业投入的考核权重，将“善”的基因全面植入到金融服务每一个场景。

紧扣民营企业需求痛点，浙商银行与其他金融机构代表共同发出金融顾问助力民营经济高质量发展16条倡议。从深化金融顾问制度、加强企业走访纾困、保障民营企业贷款平等权、助力企业家实现“财富升维”等方面提出一系列金融举措，推动民营经济健康发展、做大做强做优。

同时，浙商银行推出了线上化小额信用贷款产品——“数易贷”，运用金融科技整合大数据信息，着力破解个体工商户和小微企业的融资难题。此外，还向浙江省慈善联合总会捐赠人民币100万元，设立浙江省首个非遗保护公益基金项目，专项支持非遗产业传承和发展，号召汇聚更多善行力量为普惠小微成长赋能。

善，是对社会的责任担当

在成立十九周年主题活动上，浙商银行公布了由北京、杭州、广州、深圳等11家分行发起的“善行工作室”，领衔人发出善行倡议，将分别围绕共富建设、社区志愿服务、慰问抗战老兵、帮扶残智障人士等开展公益服务，这是浙商银行来自基层的“向善”自觉行动。

本次“浙银文化周”期间，浙商银行还组织了山区学生来到杭州参加首届夏令营研学活动。这群来自大山深处的孩子与浙商银行结缘于“一行一校”公益助学行动。目前浙商银行已结对乡村小学30所，累计投入2800余万元，受助学生近万人。

此外，“社会化拥军”计划的实施，“浙银向善 温暖驿站”的升级打造，“迎亚运服务保障十条措施”的发布，以及“慈善+金融”助力企业家善行的模式创新，浙商银行正通过系列活动，探索实践“善本金融”理论，持之以恒地推进金融向善、引领行业新风。

善，是对员工的贴心关怀

“818浙银日”当天，新老浙银人齐聚一堂，共同见证了善行工作室揭牌、先进员工表彰等仪式，并共诵行训、共唱行歌，大家在为浙商银行庆生的同时，更一起营造了正向正行、奋发向上的企业文化氛围，感受到了来自浙商银行这个大家庭的“温度”。

“浙银文化周”期间，总行党委领导与青年员工代表面对面座谈，嘱咐青年人要注重文化的学习，协调好工作生活，提升自我心性修炼，提升站位格局情怀。银行还邀请了“文化大咖”前来授课，安排了口腔检测、脂肪肝护理、心理健康讲座等活动，全方位关爱员工身心健康，丰富员工文化生活，提升员工工作幸福感。

浙商银行不忘退休员工，在行庆活动上专门为近期退休的员工举行荣休仪式，组织青年员工代表向老员工献礼。

为表达对员工家属的感谢，浙商银行还为全体浙银人家属送上慰问信，并邀请员工家属参与嘉年华活动，让员工与家人在丰富多样的活动中共享行庆喜悦。

通过“浙银文化周”举办一系列有意义、有特色、有影响的活动，浙商银行不断释放正能量，让社会各界感受到浙商银行的社会贡献和文化内核，共享浙商银行的发展成果，形成共进共荣生态圈。

而随着浙银文化体系的升级完善，文化建设必将成为浙商银行高质量发展的强大底盘。未来，全体浙银人将以本次“浙银文化周”为文化建设又一崭新起点，以更大格局、更高使命、更深情怀，服务国家战略、助力经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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